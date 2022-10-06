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44 минуты назад

Диетолог рассказала, кому категорически нельзя употреблять красное мясо

Волгоградская правда

Красное мясо противопоказано определенным типам людей.

Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть красное мясо
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Диетолог Роксана Эхсани заявила, что при частом употреблении красного мяса повышаются уровень холестерина и кровяное давление. Она также упомянула и о риске возникновения диабета, передает издание ETNT.

Главная опасность состоит в неправильном приготовлении такого мяса. Так, если оно подгорело, то образуются канцерогены. А в беконе, колбасе и сосисках содержится много соли, так как они считаются переработанным мясом.

От постоянного употребления красного мяса следует отказаться людям с повышенным холестерином, с альфа-гал синдромом, с ишемической болезнью сердца и с болезнями почек.

Также увлекаться гамбургерами и стейками не стоит тем, кто имеет предрасположенность к болезням сердца.

Здоровье,
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