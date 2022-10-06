Назван помогающий избежать переедания продукт

Помогающий избежать переедания продукт назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-диетолог Михаил Гинзбург. Речь шла о кабачках.
«Калорийность кабачков фантастически низкая, а это означает, что, сколько бы человек кабачков ни съел, он не переест», — сказал Агапкин.
Кроме того, благодаря пищевым волокнам в составе этот овощ способствует продолжительному ощущению сытости.
«Пищевые волокна замедляют всасывание питательных веществ из продуктов питания, замедляют всасывание сахаров, молекул жирных кислот и, как результат, мы дольше чувствуем себя сытыми», — объяснил Гинзбург.