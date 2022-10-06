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2 часа назад

Назван помогающий избежать переедания продукт

Мослентаиещё 1

Помогающий избежать переедания продукт назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-диетолог Михаил Гинзбург. Речь шла о кабачках.

Назван помогающий избежать переедания продукт
Фото: МослентаМослента

«Калорийность кабачков фантастически низкая, а это означает, что, сколько бы человек кабачков ни съел, он не переест», — сказал Агапкин.

Кроме того, благодаря пищевым волокнам в составе этот овощ способствует продолжительному ощущению сытости.

«Пищевые волокна замедляют всасывание питательных веществ из продуктов питания, замедляют всасывание сахаров, молекул жирных кислот и, как результат, мы дольше чувствуем себя сытыми», — объяснил Гинзбург.

Здоровье,Михаил Гинзбург,Сергей Агапкин,
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