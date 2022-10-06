Врач: подавленные эмоции приводят к нарушениям здоровья

Немало людей в мире в стрессовых ситуациях предпочитают никому не показывать своих переживаний. Но медицинская статистика неумолимо свидетельствует, что подавленные эмоции приводят к различным нарушениям здоровья. Подробнее рассказал психотерапевт, доктор психологических наук, кандидат медицинских наук Марк Сандомирский в беседе с радио Sputnik.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

По мнению психотерапевта, самым частым последствием подавления отрицательных эмоций является обострение разнообразных хронических заболеваний. Это может быть гипертония, бронхиальная астма, сахарный диабет, язва желудка, всевозможные заболевания опорно-двигательного аппарата... То есть, как сообщает Сандомирский, налицо несомненная связь между здоровьем душевным и физическим.