Врач: подавленные эмоции приводят к нарушениям здоровья

Немало людей в мире в стрессовых ситуациях предпочитают никому не показывать своих переживаний. Но медицинская статистика неумолимо свидетельствует, что подавленные эмоции приводят к различным нарушениям здоровья. Подробнее рассказал психотерапевт, доктор психологических наук, кандидат медицинских наук Марк Сандомирский в беседе с радио Sputnik.
По мнению психотерапевта, самым частым последствием подавления отрицательных эмоций является обострение разнообразных хронических заболеваний. Это может быть гипертония, бронхиальная астма, сахарный диабет, язва желудка, всевозможные заболевания опорно-двигательного аппарата... То есть, как сообщает Сандомирский, налицо несомненная связь между здоровьем душевным и физическим.
Поэтому врач советует в первую очередь «научиться разнообразным техникам борьбы с негативными эмоциями, в чем помогут разнообразные психологические занятия – как самостоятельные, с помощью доступной литературы, так и с помощью специалиста». Если пациент избавится от недугов психологических, таких как депрессивные состояния и болезненные зависимости, ему будет легче справиться и с различными физическими заболеваниями, считает Марк Сандомирский.