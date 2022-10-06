Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
2 часа назад

Врач: подавленные эмоции приводят к нарушениям здоровья

Вести Подмосковья

Немало людей в мире в стрессовых ситуациях предпочитают никому не показывать своих переживаний. Но медицинская статистика неумолимо свидетельствует, что подавленные эмоции приводят к различным нарушениям здоровья. Подробнее рассказал психотерапевт, доктор психологических наук, кандидат медицинских наук Марк Сандомирский в беседе с радио Sputnik.

Врач: подавленные эмоции приводят к нарушениям здоровья
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

По мнению психотерапевта, самым частым последствием подавления отрицательных эмоций является обострение разнообразных хронических заболеваний. Это может быть гипертония, бронхиальная астма, сахарный диабет, язва желудка, всевозможные заболевания опорно-двигательного аппарата... То есть, как сообщает Сандомирский, налицо несомненная связь между здоровьем душевным и физическим.

Поэтому врач советует в первую очередь «научиться разнообразным техникам борьбы с негативными эмоциями, в чем помогут разнообразные психологические занятия – как самостоятельные, с помощью доступной литературы, так и с помощью специалиста». Если пациент избавится от недугов психологических, таких как депрессивные состояния и болезненные зависимости, ему будет легче справиться и с различными физическими заболеваниями, считает Марк Сандомирский.

Здоровье,Марк Сандомирский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители