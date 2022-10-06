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56 минут назад

Врач рассказала, как отличить мигрень от головной боли

Москва24иещё 1

Цефалголог, доктор медицинских наук Юлия Азимова рассказала, чем отличается головная боль от мигрени. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Врач рассказала, как отличить мигрень от головной боли
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Все головные боли делятся на первичные и вторичные. Первичные – это заболевания, к ним относятся мигрени, головная боль напряжения, обычная головная боль. Вторичные возникают от каких-то причин: инсульты, травмы, опухоли, инфекции и так далее", – пояснила эксперт.

По словам специалиста, мигрень сопровождается интенсивной болью, которая сильно влияет на жизнь и заставляет прекратить дела. При мигрени, как отметила цефалголог, человек ощущает пульсирующую боль, помимо этого, нередко бывает тошнота и рвота.

Обычная головная боль, по словам эксперта, – это умеренная боль без каких-либо симптомов. При этом она не слишком сильно влияет на повседневную жизнь.

Ранее невролог Павел Хорошев заявил, что причиной головной боли может быть недостаток жидкости в организме, поэтому, прежде чем пить обезболивающее, нужно сначала попробовать избавиться от нее с помощью других способов. Эксперт отметил, что нужно глубоко и интенсивно подышать, чтобы увеличить насыщаемость крови кислородом, а также выпить воды.

Здоровье,
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