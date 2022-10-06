Врач рассказала, как отличить мигрень от головной боли

Цефалголог, доктор медицинских наук Юлия Азимова рассказала, чем отличается головная боль от мигрени. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

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"Все головные боли делятся на первичные и вторичные. Первичные – это заболевания, к ним относятся мигрени, головная боль напряжения, обычная головная боль. Вторичные возникают от каких-то причин: инсульты, травмы, опухоли, инфекции и так далее", – пояснила эксперт.

По словам специалиста, мигрень сопровождается интенсивной болью, которая сильно влияет на жизнь и заставляет прекратить дела. При мигрени, как отметила цефалголог, человек ощущает пульсирующую боль, помимо этого, нередко бывает тошнота и рвота.

Обычная головная боль, по словам эксперта, – это умеренная боль без каких-либо симптомов. При этом она не слишком сильно влияет на повседневную жизнь.