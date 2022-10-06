5 продуктов, которые очистят организм от никотина

К ним относятся вода, фрукты, овощи, ягоды и соя.

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Эксперты Food ru сообщили, что с помощью вышеперечисленных продуктов можно помочь организму вывести никотин.

Насколько долго он будет оставаться, зависит от работы печени, почек, генетики и количества выкуренных сигарет.

При этом очищение у женщин проходит быстрее, чем у мужчин. Некоторые исследования установили, что следы никотина могут сохраняться в моче до восьми недель.

Вода лучше всего очищает организм от вредных веществ. Чем больше вы её пьёте, тем активнее работают почки.

Фрукты содержат антиоксиданты, которые предотвращают появление в организме свободных радикалов.

Ягоды выполняют такую же функцию. Лучше всего работают черника, малина, голубика, клубника.

В овощах много клетчатки, которая снижает риск множества заболеваний, в том числе болезней сердца, которые вызывает курение.