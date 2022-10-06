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2 часа назад

Врачи Гинзбург и Агапкин заявили, что кабачок поможет похудеть

Мария Кимакович

Регулярное употребление этого овоща поможет сбросить вес, рассказали диетолог Михаил Гинзбург и реабилитолог Сергей Агапкин в новом выпуске программы «О самом главном».

Назван продукт, который поможет похудеть
Фото: UnsplashUnsplash

Тем, кто желает похудеть, эксперты посоветовали включить в свое ежедневное меню обычный кабачок.

По словам Сергея Агапкина, объесться кабачками не получится, поскольку овощ крайне низкокалориен.

Назван продукт, помогающий бороться с депрессией

Михаил Гинзбург согласился с коллегой, подчеркнув, что кабачком можно насытиться на довольно продолжительное время. Как отметил диетолог, в кабачке содержится очень много пищевых волокон, которые замедляют всасывание сахаров и питательных веществ, в результате чего человек дольше не чувствует голода.

Ранее диетолог назвала продукты, которые нельзя замораживать.

Здоровье,Михаил Гинзбург,Сергей Агапкин,
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