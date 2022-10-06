Назван продукт, который поможет похудеть

Регулярное употребление этого овоща поможет сбросить вес, рассказали диетолог Михаил Гинзбург и реабилитолог Сергей Агапкин в новом выпуске программы «О самом главном».
Тем, кто желает похудеть, эксперты посоветовали включить в свое ежедневное меню обычный кабачок.
По словам Сергея Агапкина, объесться кабачками не получится, поскольку овощ крайне низкокалориен.
Михаил Гинзбург согласился с коллегой, подчеркнув, что кабачком можно насытиться на довольно продолжительное время. Как отметил диетолог, в кабачке содержится очень много пищевых волокон, которые замедляют всасывание сахаров и питательных веществ, в результате чего человек дольше не чувствует голода.