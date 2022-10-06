Назван продукт, который поможет похудеть

Михаил Гинзбург согласился с коллегой, подчеркнув, что кабачком можно насытиться на довольно продолжительное время. Как отметил диетолог, в кабачке содержится очень много пищевых волокон, которые замедляют всасывание сахаров и питательных веществ, в результате чего человек дольше не чувствует голода.