Названы вызываемые стрессом серьезные заболевания

Серьезные заболевания, которые могут быть вызваны стрессом, назвал «Мосленте» врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов. По его словам, сильный или длительный стресс может стать причиной гипертонии, ишемической болезни сердца и другихпроблем со здоровьем.

Фото: Мослента Мослента

«На фоне стресса давление повышается у большинства современных людей. Как правило, при кратковременных эмоциональных переживаниях скачок давления будет сравнительно недолгим, и для того, чтобы нормализовать его показатели, достаточно успокоиться и по возможности абстрагироваться от ситуации»,

— сказал он.

Врач добавил, что от волнения давление повышается незначительно, но, если стрессовые ситуации повторяются регулярно, повышение артериального давления приобретает систематический характер. По его словам, нормализовать давление вполне возможно без применения лекарственных средств. В этом помогут регулярные умеренные физические нагрузки, сбалансированная диета, избавление от лишнего веса, отказ от курения, алкоголя и фастфуда.

«В борьбе со стрессом отлично поможет выполнение дыхательных практик и медитаций. Дыхательные упражнения способствуют понижению уровня адреналина, который выбрасывается в кровь в состоянии стресса. Кроме того, при регулярном выполнении этих техник уменьшается выработка почечного фермента, повышающего артериальное давление»,

— добавил специалист.

Османов советует обратиться к лечащему врачу для назначения препаратов, понижающих артериальное давление. Он уточнил, что важно всегда отслеживать свое состояние, контролировать и поддерживать уровень артериального давления в пределах 120–130/80 миллиметров ртутного столба.