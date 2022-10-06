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2 часа назад

Три овоща, из-за которых у вас могут быть проблемы со сном

Ferra.ru

Специалисты в области здравоохранения отмечают, что перед сном лучше всего отказаться от алкоголя и кофеина. Но исследования показывают, что в этот список можно добавить и овощи.

Три овоща, из-за которых у вас могут быть проблемы со сном
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Valley Sleep Center предупреждает, что проблемы со сном может доставить сельдерей. А происходит это из-за его мочегонных свойств. Причём по большей части состоит сельдерей как раз из воды, отмечает WebMD. Из-за этого вы будете вставать ночью, чтобы сходить в туалет.

Второй овощ, вредящий сну, - помидор (томат). В нём очень много аминокислоты тирамин, а она вызывает высвобождение норадреналина в мозгу. То есть ваш организм из-за этого будет дольше находиться в бодрствующем состоянии.

Наконец, отказаться перед сном нужно от брокколи. В этой капусте много растворимой клетчатки, которую может быть сложно переваривать. А чем больше времени организму нужно на переваривание пищи, тем дольше вы будете засыпать.

Здоровье,
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