Три овоща, из-за которых у вас могут быть проблемы со сном

Специалисты в области здравоохранения отмечают, что перед сном лучше всего отказаться от алкоголя и кофеина. Но исследования показывают, что в этот список можно добавить и овощи.

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Valley Sleep Center предупреждает, что проблемы со сном может доставить сельдерей. А происходит это из-за его мочегонных свойств. Причём по большей части состоит сельдерей как раз из воды, отмечает WebMD. Из-за этого вы будете вставать ночью, чтобы сходить в туалет.

Второй овощ, вредящий сну, - помидор (томат). В нём очень много аминокислоты тирамин, а она вызывает высвобождение норадреналина в мозгу. То есть ваш организм из-за этого будет дольше находиться в бодрствующем состоянии.