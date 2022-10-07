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3 часа назад

Телеведущая Алла Довлатова посоветовала простой способ снять тревожность

Мослента

Простой способ снять тревожность посоветовала москвичам популярная теле- и радиоведущая Алла Довлатова. В запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), она рассказала, что продолжительное пребывание на природе помогает ей «вылечить душу и сердце».

Алла Довлатова посоветовала простой способ снять тревожность
Фото: МослентаМослента

«Приехала на работу, а директор мне говорит: "Алла, ты такая благостная! В церкви была?" Отвечаю: "Нет, занималась северной ходьбой у нас в лесу"», — рассказала Довлатова.

Она отметила, что давно включила такие занятия в свою жизнь, но если раньше это были просто тренировки, то теперь еще и действенный способ перезагрузиться.

«Мне, как и многим, сейчас морально тяжело. Но прогулками по лесу вдоль реки я свою тревожность нейтрализую», — поделилась телеведущая. Она уточнила, что ближайшие тренировки пройдут в Серебряном Бору и на Рублевке, и предложила всем желающим присоединиться к ее группе.

Здоровье,Алла Довлатова,
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