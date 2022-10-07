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1 час назад

Врач Кашух рассказала, что пробу Манту можно мочить

Газета.Ru

Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала, что ребенок может спокойно мочить пробу Манту, это никак не повлияет на ее результат. Чтобы избежать ложноположительной реакции, нельзя бинтовать и заклеивать образовавшееся после пробы уплотнение, наносить на него мази, расчесывать и растирать. Об этом сообщает URA.RU.

Врач объяснила, что будет, если намочить пробу Манту
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, вода никак не изменяет результат пробы Манту, а ребенок может спокойно мыть руки и принимать душ. Но чтобы избежать ложноположительного результата не стоит забинтовывать уплотнение, появляющиеся после пробы, а также наносить на него различные косметические средства.

«Также место укола нельзя расчесывать и растирать, в частности мочалкой или полотенцем», — рассказала врач.

Она добавила, что после пробы Манту в первые три дня важно исключить из рациона все аллергены. Противопоказанием к пробе Манту является обострение хронических болезней, любых инфекционных заболеваний, эпилепсия и бронхиальная астма.

Ранее в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора создали препарат для массового тестирования населения на наличие Т-клеточного иммунитета к коронавирусу.

Здоровье,Роспотребнадзор,
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