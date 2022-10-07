СМИ: Врачи начали делать роженице кесарево сечение без анестезии

Врачи в Великобритании начали делать роженице кесарево сечение, не убедившись в том, что местная анестезия работает.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

Женщина из города Дагенхам, Великобритания, рассказала, что врачи приняли решение срочно сделать ей кесарево сечение из-за сложных родов. Она объяснила, что ей сделали местную анестезию, но не проверили, работает ли она.

Медики начали операцию, а женщина почувствовала боль.

– Я чувствовала, как они режут меня. Было ощущение, что в меня втыкают миллион иголок, – поделилась женщина.

Она рассказала, что находилась "в абсолютном безумии".

– Потом на меня надели маску и я потеряла сознание, – продолжила женщина.

Отмечается, что ребенок родился здоровым.