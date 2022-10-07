СМИ: Врачи начали делать роженице кесарево сечение без анестезии

Врачи в Великобритании начали делать роженице кесарево сечение, не убедившись в том, что местная анестезия работает.
Женщина из города Дагенхам, Великобритания, рассказала, что врачи приняли решение срочно сделать ей кесарево сечение из-за сложных родов. Она объяснила, что ей сделали местную анестезию, но не проверили, работает ли она.
Медики начали операцию, а женщина почувствовала боль.
– Я чувствовала, как они режут меня. Было ощущение, что в меня втыкают миллион иголок, – поделилась женщина.
Она рассказала, что находилась "в абсолютном безумии".
– Потом на меня надели маску и я потеряла сознание, – продолжила женщина.
Отмечается, что ребенок родился здоровым.
Национальная служба здравоохранения Великобритании выплатила женщине 100 тысяч фунтов стерлингов и принесла свои извинения. Женщина рассказала, что теперь боится рожать второго ребенка. Также из-за пережитого она уволилась с работы, связанной с уходом за детьми, пишут журналисты Lenta.ru со ссылкой на иностранный источник.