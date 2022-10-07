Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
2 часа назад

Врач перечислила способы справиться со стрессом

Lenta.ru

Клинический психолог, кандидат психологических наук Галина Ткаченко перечислила способы, которые помогут побороть стресс, возникающий из-за работы. О том, как справиться с состоянием волнения, она рассказала в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Врач перечислила способы справиться со стрессом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Психолог порекомендовала людям, которые испытывают стресс на работе, сделать дом любимым местом, где комфортно находиться. Также важно не приносить никаких вещей с работы домой, чтобы это не напоминало о переживаниях, отметила Ткаченко.

Если же по каким-то причинам дом не может являться зоной комфорта, то в таком случае можно отправиться на прогулку в парк, сходить в музей, на каток или в бассейн, рассказала она. Еще одним способом справиться со стрессом врач назвала общение с друзьями. По ее словам, во время встреч с близкими можно обсудить свои проблемы и получить поддержку.

Если же реального места, где человек испытывает комфортное состояние, нет, то его можно представить и периодически мысленно переноситься в него, заявила психолог. Другой эффективный способ снять стресс — использовать массажный коврик с камнями, добавила Ткаченко. Она объяснила, что, когда человек ходит по такому коврику, то он концентрируется на своих ощущениях, и тревожные мысли покидают его.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители