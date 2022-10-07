Врач перечислила способы справиться со стрессом

Клинический психолог, кандидат психологических наук Галина Ткаченко перечислила способы, которые помогут побороть стресс, возникающий из-за работы. О том, как справиться с состоянием волнения, она рассказала в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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Психолог порекомендовала людям, которые испытывают стресс на работе, сделать дом любимым местом, где комфортно находиться. Также важно не приносить никаких вещей с работы домой, чтобы это не напоминало о переживаниях, отметила Ткаченко.

Если же по каким-то причинам дом не может являться зоной комфорта, то в таком случае можно отправиться на прогулку в парк, сходить в музей, на каток или в бассейн, рассказала она. Еще одним способом справиться со стрессом врач назвала общение с друзьями. По ее словам, во время встреч с близкими можно обсудить свои проблемы и получить поддержку.