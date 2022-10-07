Как острая еда влияет на наш организм

Красный перец, имбирь, халапеньо могут поднять настроение, убить вредные бактерии или даже помочь похудеть. Но помните, что за рекомендациями по употреблению острой еды все же стоит обратиться к врачу. А мы делимся 7 фактами о том, как острое влияет на организм и откуда такая тяга к нему.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Некоторые специи могут увеличивать скорость метаболизма за счет повышения температуры тела. Капсаицин, соединение, придающее красному перцу чили его мощное воздействие, создает наибольший выброс тепла, что помогает сжигать больше калорий сразу после еды. Аналогичные эффекты дают черный перец и имбирь. Прием пищи, содержащий острое блюдо, может временно увеличить метаболизм примерно на 8% по сравнению с нормальным уровнем.

Видео дня

Добавление капсаицина (CAPS) в рацион увеличивает чувство сытости и предотвращает переедание. Это доказало исследование, в котором участвовали пятнадцать человек, показатели здоровья которых измеряли после каждого приема пищи.

Всего должно быть в меру. Переизбыток острой пищи может привести к развитию гастрита — воспалению слизистой желудка. Кроме того, такая еда стимулирует производство желудочного сока и провоцирует изжогу, когда содержимое желудка попадает в пищевод.

Почему люди в Центральной и Южной Америке, Индии, Африке, Юго-Восточной Азии часто едят продукты, приправленные острым перцем чили и специями? Острая пища заставляет потеть, что, в свою очередь, помогает быстрее остыть. Хотя в жаркий летний день можно освежиться стаканом чая со льдом, эффект недолговечен. Это потому, что ваша внутренняя температура снижается слишком быстро и тело в конечном итоге компенсирует это повышением температуры. В результате вы чувствуете себя более горячим. Употребление в пищу острых продуктов работает по-другому.

В отчете лаборатории Джона Б. Пирса из Йельского университета говорится, что реакция организма на употребление острой пищи связана с химическим веществом под названием капсаицин, которое преобладает в перце чили, включая халапеньо, кайенский перец и хабанеро. При попадании в организм это химическое вещество вызывает реакцию в нервной системе, которая приводит к «расширению сосудов, потливости и покраснению». То есть острая пища поднимает внутреннюю температуру до уровня температуры снаружи. Ваше кровообращение увеличивается, вы начинаете потеть, и как только ваша влага испаряется, вы охлаждаетесь.

Капсаицин обладает антисептическим свойством. При употреблении острой пищи уничтожаются бактерии и вирусы, которые поступают вместе с едой. Это помогает избегать заболеваний желудочно-кишечного тракта. Хотя стоит помнить и о том, что переизбыток острого может привести к нарушению работы пищеварительной системы.

Когда острая пища начинает жечь, люди обычно хватаются за воду. Однако она только переместит тепло в полости рта. Лучше всего выпить холодное молоко или йогурт, также могут помочь сахарные сиропы или лимон.

Доктор Пол Розин, профессор психологии Пенсильванского университета, утверждает, что употребление острой пищи своего рода «доброкачественный мазохизм». Ощущение остроты исходит от химического соединения капсаицина. Он вызывает боль и заставляет организм думать, что он в опасности. В ответ вырабатываются эндорфины, связанные с ощущением удовольствия. Это химическое высвобождение заставляет некоторых людей ассоциировать употребление острой пищи со счастьем, создавая «кайф», подобный приятному ощущению, которое вы испытываете после тренировки.