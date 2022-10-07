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56 минут назад

Ученые из Сибирского федерального университета выяснили, как гречка влияет на продолжительность жизни

runews24.ru

Российские ученые выяснили, как диетическая гречка влияет на продолжительность жизни. Эксперимент провели ученые из Сибирского федерального университета.

Ученые выяснили, как гречка влияет на продолжительность жизни
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Согласно работе, опубликованной на портале вуза, эта крупа способна увеличить продолжительность жизни за счет воздействия на активность гормона сиртуина, который отвечает за долгожительство. Правда, пока эксперимент проводился только на мышах. Но полученный результат подтолкнул ученых к мысли о необходимости продолжить опыты на людях.

Это позволит создать новые диетологические подходы, объяснил ключевой автор исследования профессор Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Валентина Кратасюк.

Здоровье,
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