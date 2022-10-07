Ученые выяснили, как гречка влияет на продолжительность жизни

Согласно работе, опубликованной на портале вуза, эта крупа способна увеличить продолжительность жизни за счет воздействия на активность гормона сиртуина, который отвечает за долгожительство. Правда, пока эксперимент проводился только на мышах. Но полученный результат подтолкнул ученых к мысли о необходимости продолжить опыты на людях.