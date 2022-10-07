Как прививка от COVID-19 влияет на женское здоровье

В 2020-м году весь мир замер в ожидании вакцины от коронавируса. Однако, когда ученым удалось изобрести вакцину (и не одну), общество разделилось на два лагеря: одни тут же поспешили поставить прививку, а другие тем временем, опасаясь последствий прививки, отказались вакцинироваться.

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Чей выбор более правильный? Люди продолжают спорить по сей день. Однако не так давно ученые выяснили, что прививка от COVID-19 может оказывать влияние на женское здоровье. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Спустя какое-то время после того, как вакцины стали общедоступны, в соцсетях появились истории вакцинированных девушек. Одни из них рассказывали, что после прививки столкнулись с задержкой менструального цикла. Другие, напротив, признались, что кровотечения стали более обильными. А третьи и вовсе заявили, что через несколько месяцев после вакцинации, им пришлось пережить выкидыш.

Вместе с тем, когда эти истории подняли на уши общественность, ученые продолжали отрицать влияние прививки против COVID-19 на репродуктивное здоровье. Но совсем недавно специалисты изменили свое мнение.

В конце сентября Национальный институт здравоохранения США опубликовал исследование, в котором поучаствовали 20 тысяч женщин. Ученые установили, что после вакцинации, подавляющее количество испытуемых женщин столкнулись с задержкой менструации на 1-2 дня.

Более того, пациентки, успевшие поставить первую и вторую дозу вакцины во время одного цикла месячных, столкнулись с задержкой до восьми дней.