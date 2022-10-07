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3 часа назад

Врач перечислила запретные для людей с мигренью продукты

Говорит Москваиещё 1

Приступ неврологического заболевания могут спровоцировать красное вино, твёрдый сыр, пиво, уличная еда. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила цефалголог, доктор медицинских наук Юлия Азимова.

Врач перечислила запретные для людей с мигренью продукты
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Одним из направлений лечения мигрени является модификация образа жизни. При мигрени не очень желательны нарушение режима сна и ненормированный график. Есть пищевые продукты-триггеры мигрени. Самые частые — это красное вино, пиво, твёрдые сорта сыра, консерванты, стритфуд. Хотя не у всех пациентов с мигренью вино может вызвать приступы».

Азимова подчеркнула, что здоровая еда без большого количества углеводов и жиров полезна при мигрени. Важно не пропускать приёмы пищи и своевременно восполнять запасы воды в организме.

Здоровье,
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