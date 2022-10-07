Врач перечислила запретные для людей с мигренью продукты

Приступ неврологического заболевания могут спровоцировать красное вино, твёрдый сыр, пиво, уличная еда. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила цефалголог, доктор медицинских наук Юлия Азимова.
«Одним из направлений лечения мигрени является модификация образа жизни. При мигрени не очень желательны нарушение режима сна и ненормированный график. Есть пищевые продукты-триггеры мигрени. Самые частые — это красное вино, пиво, твёрдые сорта сыра, консерванты, стритфуд. Хотя не у всех пациентов с мигренью вино может вызвать приступы».
Азимова подчеркнула, что здоровая еда без большого количества углеводов и жиров полезна при мигрени. Важно не пропускать приёмы пищи и своевременно восполнять запасы воды в организме.