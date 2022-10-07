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2 часа назад

Эндокринолог Павлова рассказала о пользе теплого стакана воды

runews24.ru

Вода нужный и полезный напиток, который помогает работе сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Так, вода помогает разжижать кровь, что облегчает работу сердца и снижает нагрузку с сосудов. Помимо прочего вода выводит из организма токсины.

Эндокринолог Павлова рассказала о пользе теплого стакана воды
Фото: runews24.rurunews24.ru

Правда, специалист уточнила, что для максимальной пользы, надо пить определенную воду. Например, она не должна быть холодной. Также не рекомендуется пить газированную воду. Наибольшую пользу для организма несет вода, температура которой составляет около 40 градусов.

Еще одно полезное свойство теплой воды, о котором рассказала врач, способность предотвратить обострения различных патологий ротоглотки, что особенно важно во время простудных заболеваний.

Здоровье,
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