Эндокринолог Павлова рассказала о пользе теплого стакана воды

Вода нужный и полезный напиток, который помогает работе сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Так, вода помогает разжижать кровь, что облегчает работу сердца и снижает нагрузку с сосудов. Помимо прочего вода выводит из организма токсины.

Правда, специалист уточнила, что для максимальной пользы, надо пить определенную воду. Например, она не должна быть холодной. Также не рекомендуется пить газированную воду. Наибольшую пользу для организма несет вода, температура которой составляет около 40 градусов.