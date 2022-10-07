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1 час назад

Диетолог объяснила, вредны ли жареные семечки

РИА "ФедералПресс"

При употреблении семечки подсолнечника лучше не жарить, а просто высушивать. Дело в том, что во время жарки некоторые витамины разрушаются. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова.

Диетолог объяснила, вредны ли жареные семечки
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В обоих состояниях этот продукт обладает полезными свойствами, но в жареном виде некоторые витамины разрушаются или их становится меньше под действием высокой температуры», – пояснила эксперт.

По ее словам, именно поэтому сушеные семечки будут полезнее жареных. Наталья Круглова отметила, что нельзя сказать, что жареные семечки вредны, просто в них меньше пользы, пишет издание News.ru.

Здоровье,Наталья Круглова,
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