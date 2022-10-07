Диетолог объяснила, вредны ли жареные семечки

При употреблении семечки подсолнечника лучше не жарить, а просто высушивать. Дело в том, что во время жарки некоторые витамины разрушаются. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова.
«В обоих состояниях этот продукт обладает полезными свойствами, но в жареном виде некоторые витамины разрушаются или их становится меньше под действием высокой температуры», – пояснила эксперт.
По ее словам, именно поэтому сушеные семечки будут полезнее жареных. Наталья Круглова отметила, что нельзя сказать, что жареные семечки вредны, просто в них меньше пользы, пишет издание News.ru.