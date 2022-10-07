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1 час назад

Названы три привычки, которые отрицательно сказываются на здоровье и внешнем виде

Вечерняя Москва

О привычках, убивающих красоту, рассказал пластический хирург Дмитрий Скворцов.

Врач назвал привычки, убивающие здоровье и внешний вид
Фото:  Александр Авилов / АГН Москва Александр Авилов / АГН Москва

Первая вредная привычка — нервничать и переживать по пустякам. Повышенный уровень кортизола влечет за собой отложения жира на талии и боках, отечность лица и конечностей. Более того, постоянная нагрузка на гормональную систему приводит к ее истощению и, как следствие, к депрессии и эмоциональному истощению, за которыми нередко следуют нарушения пищевого поведения.

Также не стоит пить кофе в больших количествах.

— Сердечно-сосудистая система со временем обязательно пришлет кофеманам свой привет. Если еще учесть количество сахара в кофе, стойкий желтый налет на зубах, то вреда от этого напитка оказывается больше, чем пользы, — отметил Скворцов в комментарии aif.ru.

Не стоит употреблять большое количество сладостей. Скачки глюкозы от перекусов, сладостей, повышенного потребления хлебобулочных изделий вызывают сильный всплеск гормона поджелудочной железы инсулина. Длительное влияние повышенного уровня сахара провоцирует диабет, ожирение, нарушения обмена веществ, проблемы с сердечно-сосудистой системой и суставами.

Здоровье,Дмитрий Скворцов,
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