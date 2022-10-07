Врач назвал привычки, убивающие здоровье и внешний вид

Первая вредная привычка — нервничать и переживать по пустякам. Повышенный уровень кортизола влечет за собой отложения жира на талии и боках, отечность лица и конечностей. Более того, постоянная нагрузка на гормональную систему приводит к ее истощению и, как следствие, к депрессии и эмоциональному истощению, за которыми нередко следуют нарушения пищевого поведения.