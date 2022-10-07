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47 минут назад

Диетолог объяснила, как высчитать суточную норму калорийности

Вечерняя Москва

В погоне за стройностью многие люди прибегают к подсчету калорий, чтобы рацион питания не спровоцировал набор веса. Существует огромное количество формул и сервисов для подсчета калорий, но они не всегда показывают точный результат. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, как правильно высчитывать норму и к чему может привести ее несоблюдение.

Диетолог объяснила, как высчитать суточную норму калорийности
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как определить

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Как рассказала врач-диетолог Ирина Писарева, существует множество различных формул подсчета базового метаболизма.

— Формула Харриса — Бенедикта более точная. При ее использовании учитываются возраст, рост и вес человека. Итоговый результат показывает число базового метаболизма при условии, что человек ведет малоподвижный образ жизни и практически не занимается физической активностью, — поделилась Писарева.

Формула подсчета выглядит таким образом: вес + рост - возраст в годах.

Полученный результат, по ее словам, необходимо умножить на коэффициент физической активности человека. Он зависит от уровня подвижности:
  • сидячий образ жизни — 1,2;
  • умеренная активность (легкие физические нагрузки 1–3 раз в неделю) — 1,375;
  • средняя активность (занятия 3–5 раз в неделю) — 1,55;
  • активные люди (интенсивные нагрузки 6–7 раз в неделю) — 1,725;
  • спортсмены и люди, выполняющие сходные нагрузки (6–7 раз в неделю) — 1,9.

"Дальнейший подсчет калорий зависит от цели, которую ставит перед собой человек. Если его устраивают собственный вес и физическая форма, итоговый результат и является его нормой потребления калорий", — рассказала Писарева.

Она дополнила: если человек стремится похудеть, необходимо вычесть из полученного результата 20 процентов. Эта цифра является оптимальной для похудения.

"Бывает и так, что человеку необходимо добрать вес. В этом случае к получившейся сумме требуется прибавить 20 процентов", — пояснила диетолог.

Собеседница «ВМ» поделилась также и тем, почему важно придерживаться нормы калорий.

"Если у человека уже имеются лишний вес или ожирение, которые провоцируют проблемы со здоровьем, то ему необходимо придерживаться нормы калорий, чтобы снижать вес. При этом желательно уменьшать калорийность постепенно", — заметила Писарева.

В случае когда человек, наоборот, имеет недобор веса, по словам диетолога, ему требуется придерживаться нормы калорийности, чтобы не усугубить положение до состояния дистрофии.

В чем опасность

Диетолог выразила мнение, что у людей с быстрым метаболизмом и высокой физической активностью калории усваиваются быстрее, что никак не влияет на качество жизни и здоровье.

"Если же человек ведет малоподвижный образ жизни и при этом постоянно потребляет калории выше собственной нормы, подобное может привести к ряду негативных последствий", — заметила Писарева.

Среди них она выделила:
  • увеличение веса;
  • ухудшение качества кожи и крови (повышение уровня холестерина и сахара);
  • ожирение;
  • нарушение толерантности к глюкозе;
  • нарушение пищеварения;
  • растяжение желудка;
  • проблемы с сердцем и сосудами.

Не стоит забывать и о том, что в большом количестве продуктов присутствует сахар, о содержании которого многие люди не задумываются. Злоупотребление такими продуктами может привести к проблемам со здоровьем. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Здоровье,Ирина Писарева,Елена Соломатина,
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