Диетолог объяснила, как высчитать суточную норму калорийности

В погоне за стройностью многие люди прибегают к подсчету калорий, чтобы рацион питания не спровоцировал набор веса. Существует огромное количество формул и сервисов для подсчета калорий, но они не всегда показывают точный результат. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, как правильно высчитывать норму и к чему может привести ее несоблюдение.
Как рассказала врач-диетолог Ирина Писарева, существует множество различных формул подсчета базового метаболизма.
— Формула Харриса — Бенедикта более точная. При ее использовании учитываются возраст, рост и вес человека. Итоговый результат показывает число базового метаболизма при условии, что человек ведет малоподвижный образ жизни и практически не занимается физической активностью, — поделилась Писарева.
Формула подсчета выглядит таким образом: вес + рост - возраст в годах.
"Дальнейший подсчет калорий зависит от цели, которую ставит перед собой человек. Если его устраивают собственный вес и физическая форма, итоговый результат и является его нормой потребления калорий", — рассказала Писарева.
Она дополнила: если человек стремится похудеть, необходимо вычесть из полученного результата 20 процентов. Эта цифра является оптимальной для похудения.
"Бывает и так, что человеку необходимо добрать вес. В этом случае к получившейся сумме требуется прибавить 20 процентов", — пояснила диетолог.
Собеседница «ВМ» поделилась также и тем, почему важно придерживаться нормы калорий.
"Если у человека уже имеются лишний вес или ожирение, которые провоцируют проблемы со здоровьем, то ему необходимо придерживаться нормы калорий, чтобы снижать вес. При этом желательно уменьшать калорийность постепенно", — заметила Писарева.
В случае когда человек, наоборот, имеет недобор веса, по словам диетолога, ему требуется придерживаться нормы калорийности, чтобы не усугубить положение до состояния дистрофии.
Диетолог выразила мнение, что у людей с быстрым метаболизмом и высокой физической активностью калории усваиваются быстрее, что никак не влияет на качество жизни и здоровье.
"Если же человек ведет малоподвижный образ жизни и при этом постоянно потребляет калории выше собственной нормы, подобное может привести к ряду негативных последствий", — заметила Писарева.
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