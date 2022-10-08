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2 часа назад

6 лайфхаков от тренеров для тех, кто считает, что фитнес — это тяжело и скучно

Клопс.Ru

Заниматься спортом полезно, но для кого-то тяжело. В начале тренировок проблема даже не в «деревянных» мышцах, а в голове. Калининградские фитнес-тренеры рассказали, почему доделывать упражнения бывает невыносимо скучно и как это побороть.

6 лайфхаков для тех, кто считает, что фитнес — это тяжело и скучно
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

1. Занимайтесь ради самого процесса

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«Не ставьте на первое место цель похудеть или набрать мышечную массу. Занимайтесь не ради цели, а чтобы просто быть в процессе. Всё складывается по кирпичику, и важно не считать эти кирпичики, а научиться наслаждаться тем, что ты их складываешь», — советует фитнес-тренер Дарья Никифорова.

2. Не ищите мотивацию

По словам инструктора Валентины Шамеевой, это «главный лайфхак».

«Мотивация — это просто модное слово. Её теперь все ищут, найти не могут. Сходите в зал, просто окунитесь в эту среду, посмотрите на людей, для которых это уже стиль жизни. Пытаться — это лучше, чем ничего не делать», — считает Шамеева.

3. Когда тяжело — это нормально

«То, что вам в начале пути тяжело, — это нормально», — говорит Валентина.

Со временем вы становитесь выносливее: тело адаптируется к нагрузкам. Но поначалу нужно «договориться» с самим собой.

«Когда вы делаете упражнение, например, бежите по беговой дорожке, и ловите себя на мысли, что вам невыносимо и хочется сдаться, хотя вы ещё не устали и физически чувствуете себя нормально — поймите: в спорте так и должно быть. Вся суть «железного» спорта, бодибилдинга, заключается в выполнении трёх-пяти последних, самых сложных, упражнений. Все предыдущие подходы делаются ради них. Естественно, когда человек только приходит в зал, он этого не знает: для этого и нужны профессиональные тренеры», — рассказывает Валентина Шамеева.

4. Важна регулярность

«Нужна дисциплина, чтобы делать то, что не хочется, чтобы получить то, что нужно. В тренировках важна регулярность. Ставьте маленькие задачи, например, заниматься хотя бы 1-2 раза в неделю, и вдохновляйтесь успехами, которые неизбежны при регулярном подходе», — говорит Шамеева.

5. Находите удовольствие

Чтобы уходить из спортзала в приятном настроении, необязательно дожидаться первых результатов.

«Выберите активность, которая доставляет удовольствие. Пусть это будет не фитнес, а йога, танцы, бокс, теннис. Найдите красивую локацию, приятного наставника для очных занятий или тренируйтесь дома под любимую музыку», — говорит Никифорова.

6. Начните с индивидуальных занятий

Дарья не рекомендует начинать с групповых тренировок и советует присмотреться к занятиям соло.

«Если нет тренировочного опыта, то лучше выбрать индивидуальный подход, чтобы сперва ознакомиться с процессом, разобраться с техникой — прежде всего во благо здоровью. Потом уже можно думать о других бонусах от занятий — общение, коллективный дух, знакомства», — рекомендует собеседница «Клопс».

Здоровье,Дарья Никифорова,
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