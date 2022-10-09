Опасны ли на самом деле тампоны

Вокруг темы, вредно ли для здоровья использовать тампоны, много споров. Действительно ли они опасны и могут спровоцировать развитие различных заболеваний или это миф? Спросили акушера-гинеколога Илону Агрба.
Первое, на что обратила внимание медик, - это то, что введенный тампон не должен вызывать дискомфорт и ощущаться женщиной. Само же гигиеническое средство не опасно, если правильно им пользоваться.
Откуда взялся миф об опасности тампонов? По словам гинеколога, он связан с синдромом токсического шока (СТШ). Однако применение тампонов напрямую не влияют на возникновение этого синдрома, однако о нем говорится в инструкции к средству гигиены. Что это такое?
Правильная гигиена, соблюдение инструкции по применению тампонов, своевременное обращение к гинекологу с жалобами или в качестве профилактики позволит избежать осложнений и оставаться здоровой, добавила врач.