Опасны ли на самом деле тампоны

Его нельзя ввести слишком глубоко, повредить им матку или потерять во влагалище. Тампоны стерильны, не затрудняют отток крови из матки, не вызывают болезней шейки, матки, влагалища и придатков, кроме того, тампоны изготавливаются из материалов, которые не способствуют размножению бактерий на поверхности тампона. Тем не менее, производители тампона рекомендуют менять тампоны каждые 3-6 часов, не позднее 8 часов.



Если тампон вставлен неправильно, то есть недостаточно глубоко, то он может вызывать ощущение инородного тела во влагалище, а так же при движении вызывать раздражение вульвы. Если женщина испытывает сухость во влагалище, и ее менструации скудные, она так же может испытывать дискомфорт при нахождении тампона во влагалище, или, если у женщины есть вульводиния (ощущение жжения на входе во влагалище), то введение тампона может сопровождаться неприятными ощущениями в области вульвы. В остальном использование тампона больше ассоциируется с удобством, свободой и возможностью вести привычный образ жизни даже в «критические» дни.

Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог