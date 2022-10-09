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41 минуту назад

Опасны ли на самом деле тампоны и что такое синдром токсического шока

Мира Маркина
Агрба Илона Беслановнаэксперт

Вокруг темы, вредно ли для здоровья использовать тампоны, много споров. Действительно ли они опасны и могут спровоцировать развитие различных заболеваний или это миф? Спросили акушера-гинеколога Илону Агрба.

Опасны ли на самом деле тампоны
Фото: Burst.shopify.comBurst.shopify.com

Первое, на что обратила внимание медик, - это то, что введенный тампон не должен вызывать дискомфорт и ощущаться женщиной. Само же гигиеническое средство не опасно, если правильно им пользоваться.

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Его нельзя ввести слишком глубоко, повредить им матку или потерять во влагалище. Тампоны стерильны, не затрудняют отток крови из матки, не вызывают болезней шейки, матки, влагалища и придатков, кроме того, тампоны изготавливаются из материалов, которые не способствуют размножению бактерий на поверхности тампона. Тем не менее, производители тампона рекомендуют менять тампоны каждые 3-6 часов, не позднее 8 часов.

Если тампон вставлен неправильно, то есть недостаточно глубоко, то он может вызывать ощущение инородного тела во влагалище, а так же при движении вызывать раздражение вульвы. Если женщина испытывает сухость во влагалище, и ее менструации скудные, она так же может испытывать дискомфорт при нахождении тампона во влагалище, или, если у женщины есть вульводиния (ощущение жжения на входе во влагалище), то введение тампона может сопровождаться неприятными ощущениями в области вульвы. В остальном использование тампона больше ассоциируется с удобством, свободой и возможностью вести привычный образ жизни даже в «критические» дни.
Агрба Илона Беслановна
Агрба Илона БеслановнаВрач акушер-гинеколог

Откуда взялся миф об опасности тампонов? По словам гинеколога, он связан с синдромом токсического шока (СТШ). Однако применение тампонов напрямую не влияют на возникновение этого синдрома, однако о нем говорится в инструкции к средству гигиены. Что это такое?

Это воздействие на организм женщины токсинов золотистого стафилококка или пиогенного стрептококка. Менструальная кровь является питательной средой для размножения этих бактерий, при их избыточном росте, выделении экзотоксинов при повреждении слизистой, последние попадают в кровь, вызывая заболевание. Это состояние может развиться на фоне использования диафрагм, противозачаточных губок, после аборта или родов при развитий этих инфекций во влагалище. А может быть вообще не связано с репродуктивной системой. СТШ может развиться при повреждении мягких тканей с попаданием в кровь токсинов бактерий у детей и взрослых. Согласно статистике, СТШ, ассоциированный с использованием тампонов, случается редко - в трех случаях на 100 тысяч женщин. Проявляется синдром высокой температурой, падением артериального давления, высыпаниями на теле. При отсутствии лечения может приводить к полиорганной недостаточности, может сопровождаться рвотой и диареей.
Агрба Илона Беслановна
Агрба Илона БеслановнаВрач акушер-гинеколог

Правильная гигиена, соблюдение инструкции по применению тампонов, своевременное обращение к гинекологу с жалобами или в качестве профилактики позволит избежать осложнений и оставаться здоровой, добавила врач.

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