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1 час назад

Эндокринолог Филатова назвала кофе и глютен причинами хронической усталости

Мария Кимакович

Доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова заявила, что одной из причин, из-за чего люди чувствуют постоянную усталость, может быть употребление кофе и продуктов с содержанием глютена. Слова специалиста приводит URA.RU.

Названы причины хронической усталости
Фото: unsplashunsplash

Медик отметила, что в настоящее время в продуктах и так содержится очень много химических добавок. Практически везде содержится глютен, много антибиотиков, что нарушает кишечную флору, отвечающую за настроение человека. Кроме того, организм человека просто отравляется, происходит интоксикация. Вследствие этого наваливается усталость, постоянно хочется спать.

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Также эксперт отметила влияние на состояние человека и чрезмерного употребления кофе. Напиток, по словам медика, также может стать одной из причин хронической усталости.

Ранее врачи назвали овощ, который поможет похудеть.

Здоровье,Ирина Филатова,
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