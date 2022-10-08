Названы причины хронической усталости

Доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова заявила, что одной из причин, из-за чего люди чувствуют постоянную усталость, может быть употребление кофе и продуктов с содержанием глютена. Слова специалиста приводит URA.RU.

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Медик отметила, что в настоящее время в продуктах и так содержится очень много химических добавок. Практически везде содержится глютен, много антибиотиков, что нарушает кишечную флору, отвечающую за настроение человека. Кроме того, организм человека просто отравляется, происходит интоксикация. Вследствие этого наваливается усталость, постоянно хочется спать.