Врач призвала полностью исключить соленья из рациона

Ирина Орлова, врач-нутрициолог, преподаватель курса «Естественное здоровье» во Всероссийской социально-образовательной организации «Учусь в сети», в рамках беседы с «Газетой. Ru» рассказала о том, что соленья и маринованные продукты следует по возможности исключить из рациона. По словам специалиста, они содержат большое количество сахара, соли и консервантов, в том числе уксусную кислоту.
Большинство маринованных продуктов промышленного происхождения содержат различные пищевые добавки. При частом их употреблении могут развиться аллергические реакции, проблемы с пищеварением и даже онкологические заболевания. Домашние же закрутки опасны тем, что могут быть источником опасного заболевания — ботулизма. — Ирина Орлова, врач-нутрициолог, преподаватель курса «Естественное здоровье» во Всероссийской социально-образовательной организации «Учусь в сети».
По словам специалиста, полезнее употреблять ферментированные продукты — квашенную капусту и другие овощи и фрукты, чайный гриб, «кисломолочку», мисо, хлеб на закваске, соевый соус. Орлова отметила, что ферментированные продукты являются прибиотиком. Их полезно употреблять для улучшения пищеварения. Известно, что ферментированные продукты - это источник клетчатки и некоторых витаминов и минералов.