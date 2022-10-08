Врач призвала полностью исключить соленья из рациона

Ирина Орлова, врач-нутрициолог, преподаватель курса «Естественное здоровье» во Всероссийской социально-образовательной организации «Учусь в сети», в рамках беседы с «Газетой. Ru» рассказала о том, что соленья и маринованные продукты следует по возможности исключить из рациона. По словам специалиста, они содержат большое количество сахара, соли и консервантов, в том числе уксусную кислоту.