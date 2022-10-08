7 асан для начинающих

Такая тренировка покажет, что практики полезны не только для тела.
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Сегодняшний комплекс разрушит стереотип о том, что польза тренировки зависит от её сложности. Все упражнения довольно простые, их сможет выполнить любой, но это совсем не значит, что они не окажут положительного влияния на организм. Йога — это многофункциональный вид спорта, который научит вас правильно дышать, поможет найти баланс со своим телом и восстановит работу нервной системы.
Поза горы
- Поставьте стопы на ширине таза, руки поднимите и тянитесь ими вверх.
- Встаньте на мыски, руки всё так же остаются вытянутыми вверх ладонями вовнутрь.
- Задержитесь в этом положении на пять секунд, затем выйдите из него и повторите.
Выполняйте упражнение 20–30 секунд.
Поза дерева
- Встаньте ровно. Согните одну ногу в колене и установите стопу на бедре стоящей на полу ноги. Колено отведите максимально в сторону и назад.
- Руки вытяните вверх и соедините ладони над головой. Можно согнуть руки в локтях и соединить ладони перед грудью
Выполняйте упражнение по 20–30 секунд на каждую ногу.
Поза воина III
- Слегка согните одну ногу в колене, вторую отведите назад и выпрямите так, чтобы она была параллельна полу.
- Медленно выпрямите колено стоящей на полу ноги, руки вытяните вперёд. Корпус, нога и руки образуют прямую линию.
- Задержитесь в этом положении на 10 секунд.
Выполняйте упражнение по 20–30 секунд на каждую ногу.
Поза стула
- Поставьте стопы на ширине таза. Медленно согните колени и одновременно с этим вытяните руки вперёд.
- Не разгибая коленей, отведите руки за спину, сцепите их в замок. Начните опускать корпус вниз, сводя лопатки так, чтобы руки смотрели вверх.
- Задержитесь в этой позе на 10 секунд, затем выйдите из неё и повторите.
Выполняйте упражнение 20–30 секунд.
Поза треугольника
- Поставьте ноги широко врозь, правую стопу разверните вправо, левая смотрит прямо. Вытяните руки в стороны на уровне плеч, сделайте вдох.
- На выдохе наклонитесь вправо так, чтобы тыльной стороной ладони касаться ноги, а левой в это время тянитесь вверх. Взгляд направьте также вверх.
- Задержитесь на несколько дыхательных циклов.
Выполняйте упражнение по 20–30 секунд на каждую сторону тела.
Наклон с широко расставленными ногами
- Ноги поставьте широко врозь, возьмитесь руками за локти.
- Медленно опустите корпус вниз, разъедините руки и схватитесь ими за лодыжки. Спину старайтесь держать ровно.
- Задержитесь в этом положении на несколько дыхательных циклов.
Выполняйте упражнение 20–30 секунд.
Поза бокового развёрнутого угла
- Сделайте выпад на правую ногу, угол между бедром и полом должен быть 90 градусов. Левая нога стоит на мыске.
- Поставьте левую руку сбоку от согнутой ноги, оттолкнитесь ею от пола и разверните корпус перпендикулярно полу. Правую руку вытяните вверх, взгляд направьте также вверх.
- Задержитесь в этом положении.
Выполняйте упражнение по 20–30 секунд на каждую ногу.
После упражнения придите в положение планки, из которого выйдите в позу собаки мордой вниз. Зафиксируйтесь так на несколько дыхательных циклов.