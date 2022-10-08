7 асан для начинающих

Сегодняшний комплекс разрушит стереотип о том, что польза тренировки зависит от её сложности. Все упражнения довольно простые, их сможет выполнить любой, но это совсем не значит, что они не окажут положительного влияния на организм. Йога — это многофункциональный вид спорта, который научит вас правильно дышать, поможет найти баланс со своим телом и восстановит работу нервной системы.