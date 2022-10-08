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43 минуты назад

Врач узнал секрет долголетия людей, которые прожили больше 100 лет

Слово и Дело

Доктор медицинских наук Хироси Сибата из Японии изучил разные диеты людей, которые смогли прожить больше 100 лет, чтобы узнать секрет их долголетия.

Врач узнал секрет долголетия людей, которые прожили больше 100 лет
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как оказалось, чтобы жить долго и чувствовать себя хорошо даже в глубокой старости, в рацион необходимо обязательно включить мясо. По словам врача, люди по своей природе плотоядны, поэтому вещества в мясе благотворно влияют на здоровье.

«Люди, которые живут долго, едят мясо», — рассказал эксперт в беседе с изданием Diamond Online.

После Второй мировой войны Япония считалась страной, где живут очень мало. Но именно мясо помогло жителям Страны восходящего солнца укрепить иммунитет, поэтому теперь японцы — самая долгоживущая нация в мире, резюмировал Сибата.

Здоровье,
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