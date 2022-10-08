Врач узнал секрет долголетия людей, которые прожили больше 100 лет

Доктор медицинских наук Хироси Сибата из Японии изучил разные диеты людей, которые смогли прожить больше 100 лет, чтобы узнать секрет их долголетия.

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Как оказалось, чтобы жить долго и чувствовать себя хорошо даже в глубокой старости, в рацион необходимо обязательно включить мясо. По словам врача, люди по своей природе плотоядны, поэтому вещества в мясе благотворно влияют на здоровье.

«Люди, которые живут долго, едят мясо», — рассказал эксперт в беседе с изданием Diamond Online.