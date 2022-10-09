Названа причина переедания во время стресса

Жирная и богатая углеводами пища не избавляет от стресса, но может вызывать кратковременный всплеск эндорфинов (гормонов радости), передает «Мослента» со ссылкой на врача-гастроэнтеролога, диетолога Александра Ноева.
«Стало легче и веселее, но после уровень сахара резко пошел на убыль, потянуло в сон, поспали или съели еще – проблема отодвинулась, снялась ответственность. Но, к сожалению, это замкнутый круг, который не решает проблему», – отметила врач.
Чтобы избавиться от стресса, Ноева посоветовала ложиться в постель не позже 23:00 и спать не менее восьми часов, есть здоровую еду не менее трех-четырех раз в день, употреблять достаточно жидкости, отказаться от алкоголя, регулярно гулять и заниматься физическими нагрузками.
Ранее врач-диетолог Ирина Ярцева заявила, что повышенный аппетит и постоянное чувство голода могут сигнализировать о ряде отклонений, включая психологические. Помочь избавиться от постоянного чувства голода может добавление в рацион белковых продуктов. Они быстро насытят организм и продлят ощущение сытости.