Названа причина переедания во время стресса

Жирная и богатая углеводами пища не избавляет от стресса, но может вызывать кратковременный всплеск эндорфинов (гормонов радости), передает «Мослента» со ссылкой на врача-гастроэнтеролога, диетолога Александра Ноева.

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«Стало легче и веселее, но после уровень сахара резко пошел на убыль, потянуло в сон, поспали или съели еще – проблема отодвинулась, снялась ответственность. Но, к сожалению, это замкнутый круг, который не решает проблему», – отметила врач.

Чтобы избавиться от стресса, Ноева посоветовала ложиться в постель не позже 23:00 и спать не менее восьми часов, есть здоровую еду не менее трех-четырех раз в день, употреблять достаточно жидкости, отказаться от алкоголя, регулярно гулять и заниматься физическими нагрузками.