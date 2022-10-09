Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
2 часа назад

Названа причина переедания во время стресса

Мир24иещё 1

Жирная и богатая углеводами пища не избавляет от стресса, но может вызывать кратковременный всплеск эндорфинов (гормонов радости), передает «Мослента» со ссылкой на врача-гастроэнтеролога, диетолога Александра Ноева.

Названа причина переедания во время стресса
Фото: Мир24Мир24

«Стало легче и веселее, но после уровень сахара резко пошел на убыль, потянуло в сон, поспали или съели еще – проблема отодвинулась, снялась ответственность. Но, к сожалению, это замкнутый круг, который не решает проблему», – отметила врач.

Чтобы избавиться от стресса, Ноева посоветовала ложиться в постель не позже 23:00 и спать не менее восьми часов, есть здоровую еду не менее трех-четырех раз в день, употреблять достаточно жидкости, отказаться от алкоголя, регулярно гулять и заниматься физическими нагрузками.

Ранее врач-диетолог Ирина Ярцева заявила, что повышенный аппетит и постоянное чувство голода могут сигнализировать о ряде отклонений, включая психологические. Помочь избавиться от постоянного чувства голода может добавление в рацион белковых продуктов. Они быстро насытят организм и продлят ощущение сытости.

Здоровье,Ирина Ярцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители