Менструальный цикл может влиять на эффективность вакцинации

Исследователи из Вашингтонского университета выяснили, что иммунная защита во влагалище ослабевает и усиливается в зависимости от стадии менструального цикла, что может указывать на необходимость учета фазы цикла при вакцинации. Работа опубликована в журнале BMC Medicine.

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Метаанализ 32 исследований показал, что иммунная система во влагалище ослабевает и усиливается в зависимости от стадии менструального цикла. Анализ выявил 53 различных «сообщения», которые иммунные клетки передают друг другу с помощью специальных клеток — цитокинов. По их уровню другие клетки понимают, есть ли инфекция или все в порядке.

Воспаление во влагалище было сильнее в период до выхода яйцеклетки из яичника (фолликулярная фаза) и меньше после выхода яйцеклетки (лютеиновая фаза). В лютеиновую фазу может произойти зачатие, и ученые считают, что их данные могут помочь лучше понять роль иммунной системы в фертильности. Вероятно, снижение иммуной защиты необходимо для облегчения прикрепления эмбриона к матке. Это снижение защиты компенсируется увеличением антимикробных факторов, например, бета-дефензинов.