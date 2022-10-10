Восемь способов стареть медленнее

Учёные всё ещё пытаются найти способы замедлить старение настолько, насколько это возможно. Но на самом деле есть довольно простые способы, сдерживающие негативные эффекты старения. Только о них нужно помнить каждый день.
Итак, если вы хотите как можно дольше оставаться молодым, то старайтесь придерживаться восьми пунктов.
По словам хирурга Энтони Ян, одно исследование показало, что 184 тысячи смертей ежегодно связаны с употреблением умершими сладких напитков, в том числе газировки. Подобные напитки увеличивают риск развития ожирения, сахарного диабета, а ещё из-за них вы можете начать выглядеть старше своих лет.
В разноцветных овощах и фруктах много антиоксидантов, которые предупреждают старение.
Это позволит предотвратить воспаление дёсен. Дело в том, что именно из-за такого воспаления организм стареет и у человека появляются болезни сердца, повышается риск инсульта. Также данные воспаления негативно сказываются на иммунитете и повышают вероятность развития рака, различных инфекций, дисфункций мозга.
Конечно, совсем избавиться от стрессовых факторов невозможно, но важно хотя бы изменить отношение к ним. Всё дело в том, что на долголетие и здоровье стресс отражается крайне отрицательно.
Из-за недостатка этого витамина у вас могут возникнуть болезни, связанные со старением. Многие из этих заболеваний, как говорится в исследовании 2018 года, способны сократить годы вашей жизни.
Учёные утверждают, что при ежедневном употреблении этих напитков снижается риск развития старческого слабоумия, диабета второго типа, рака, болезни Паркинсона.
Из-за курения могут возникнуть такие заболевания, как сердечно-сосудистые болезни, рак, инсульт. Причём вредно даже пассивное курение.
В такой рацион входят цельнозерновые, овощи, фрукты, нежирные белки и полезные жиры.
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