Восемь способов стареть медленнее

Учёные всё ещё пытаются найти способы замедлить старение настолько, насколько это возможно. Но на самом деле есть довольно простые способы, сдерживающие негативные эффекты старения. Только о них нужно помнить каждый день.

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Итак, если вы хотите как можно дольше оставаться молодым, то старайтесь придерживаться восьми пунктов.

Есть как можно меньше сахара.

По словам хирурга Энтони Ян, одно исследование показало, что 184 тысячи смертей ежегодно связаны с употреблением умершими сладких напитков, в том числе газировки. Подобные напитки увеличивают риск развития ожирения, сахарного диабета, а ещё из-за них вы можете начать выглядеть старше своих лет.

Составить разнообразный рацион.

В разноцветных овощах и фруктах много антиоксидантов, которые предупреждают старение.

Чистить зубы при помощи нити.

Это позволит предотвратить воспаление дёсен. Дело в том, что именно из-за такого воспаления организм стареет и у человека появляются болезни сердца, повышается риск инсульта. Также данные воспаления негативно сказываются на иммунитете и повышают вероятность развития рака, различных инфекций, дисфункций мозга.

Избавиться от стресса.

Конечно, совсем избавиться от стрессовых факторов невозможно, но важно хотя бы изменить отношение к ним. Всё дело в том, что на долголетие и здоровье стресс отражается крайне отрицательно.

Получать больше витамина D.

Из-за недостатка этого витамина у вас могут возникнуть болезни, связанные со старением. Многие из этих заболеваний, как говорится в исследовании 2018 года, способны сократить годы вашей жизни.

Пить кофе или чай.

Учёные утверждают, что при ежедневном употреблении этих напитков снижается риск развития старческого слабоумия, диабета второго типа, рака, болезни Паркинсона.

Бросить курить.

Из-за курения могут возникнуть такие заболевания, как сердечно-сосудистые болезни, рак, инсульт. Причём вредно даже пассивное курение.

Соблюдать средиземноморскую диету.

В такой рацион входят цельнозерновые, овощи, фрукты, нежирные белки и полезные жиры.