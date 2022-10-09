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48 минут назад

Врач Чистякова предостерегла от мытья головы ржавой водой

Слово и Дело

Ржавая вода может негативно повлиять на состояние кожи. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» заявила кандидат медицинских наук Александра Чистякова. Она рассказала, откуда берется ржавая вода и чем она опасна.

Врач предостерегла от мытья головы ржавой водой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Врач утверждает, что рыжий цвет воды возникает при контакте железа и кислорода, присутствующего в воде. В такой жидкости содержатся гидроксиды железа, кобальт, марганец, никель и ванадий, не усваивающиеся организмом человека. Чистякова рекомендует отказаться от кипячения такой воды, а также советует не мыть ею голову.

«Максимальное влияние, которое может оказать ржавчина – это окрашивание кожных покровов и изменение оттенка обесцвеченных волос. Ощущение сухости и стянутой кожи после душа зависит от степени жесткости воды, а именно примесей солей железа, магния и калия», — уточнила она.

Здоровье,
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