Врач предостерегла от мытья головы ржавой водой

Ржавая вода может негативно повлиять на состояние кожи. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» заявила кандидат медицинских наук Александра Чистякова. Она рассказала, откуда берется ржавая вода и чем она опасна.

Врач утверждает, что рыжий цвет воды возникает при контакте железа и кислорода, присутствующего в воде. В такой жидкости содержатся гидроксиды железа, кобальт, марганец, никель и ванадий, не усваивающиеся организмом человека. Чистякова рекомендует отказаться от кипячения такой воды, а также советует не мыть ею голову.