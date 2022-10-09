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2 часа назад

Сексолог назвала неочевидные причины снижения женского либидо

Lenta.ru

У женщин, принимающих антидепрессанты пропадает интерес к интиму, рассказала сексолог из Лондона Стелла Анна Зонненбаум. В интервью изданию Mirror она назвала неочевидные причины снижения женского либидо.

Сексолог назвала неочевидные причины снижения либидо
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Важно понимать, что не существует нормального или ненормального сексуального влечения, — пояснила Зонненбаум. — На него может влиять множество вещей, и оно часто меняется на протяжении всей жизни».

Одной из причин потери интереса к сексу у женщин является прием антидепрессантов. Однако, прежде, чем отказаться от приема препаратов ради возобновления активной сексуальной жизни, нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

В США 82 процентов женщин, принимающих антидепрессанты, имеют пониженное сексуальным возбуждение, 72 процента испытывают проблемы с половым влечением, а 42 процента не могут достичь оргазма

На силу полового влечения также могут влиять гормональные изменения в организме, добавила сексолог. «Многие женщины имеют высокое либидо в возрасте 20 лет, которое быстро падает после менопаузы из-за снижения половых гормонов тестостерона и эстрогена», — пояснила она.

Ранее сексолог Каролина Путинцева рассказала, как долго должны длиться прелюдии, чтобы женщина получила максимальное удовольствие от секса. Она отметила, что для скорейшего оргазма женщине нужно 20 минут предварительных ласк.

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