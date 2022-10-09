Сексолог назвала неочевидные причины снижения либидо

У женщин, принимающих антидепрессанты пропадает интерес к интиму, рассказала сексолог из Лондона Стелла Анна Зонненбаум. В интервью изданию Mirror она назвала неочевидные причины снижения женского либидо.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Важно понимать, что не существует нормального или ненормального сексуального влечения, — пояснила Зонненбаум. — На него может влиять множество вещей, и оно часто меняется на протяжении всей жизни».

Одной из причин потери интереса к сексу у женщин является прием антидепрессантов. Однако, прежде, чем отказаться от приема препаратов ради возобновления активной сексуальной жизни, нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

В США 82 процентов женщин, принимающих антидепрессанты, имеют пониженное сексуальным возбуждение, 72 процента испытывают проблемы с половым влечением, а 42 процента не могут достичь оргазма

На силу полового влечения также могут влиять гормональные изменения в организме, добавила сексолог. «Многие женщины имеют высокое либидо в возрасте 20 лет, которое быстро падает после менопаузы из-за снижения половых гормонов тестостерона и эстрогена», — пояснила она.