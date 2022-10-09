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2 часа назад

Уролог развеял пять мифов о мужской потенции

Мослента

Пять мифов о мужской потенции развеял хирург-уролог Марк Гадзиян в своем Telegram-канале.

Уролог развеял пять мифов о мужской потенции
Фото: МослентаМослента

К популярным заблуждениям врач отнес мнение, что на способность к половому акту влияет простатит.

«Простатит — это воспалительное заболевание предстательной железы, а эрекция связана с наполнением кровеносных сосудов полового члена», — объяснил Гадзиян.

Эксперт отметил, что алкоголь влияет на эрекцию только в том случае, если сильно злоупотреблять спиртным. Допустимой дозой он назвал не более 150 миллилитров вина или 40 миллилитров крепкого алкоголя.

Уролог назвал заблуждением данные о том, что лекарство для увеличения потенции можно заменить сельдереем со сметаной.

«Ни то, ни другое не имеют в своем составе веществ, влияющих на кровеносные сосуды или гормональный фон человека», — отметил он.

Кроме того, на возбуждение не влияет употребление тыквенных семечек, хотя включение их в рацион способствует улучшению качества сперматозоидов.

Частые занятия любовью не всегда стимулируют либидо, предупредил специалист.

«Редкие половые акты неблагоприятно сказываются на гормональном фоне, но и частый секс может вредить потенции из-за усталости», — оообщил Гадзиян.

Ранее уролог Бадри Гвасалия назвал основные причины развития импотенции. К ним относятся возраст, депрессия и ожирение.

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