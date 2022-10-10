Что такое детокс-терапия и как она может навредить здоровью

Существует множество процедур, добавок, программ для помощи при так называемом детоксе. О том, действительно ли это полезно для здоровья, «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог тверской клиники «РЖД-Медицина» Анна Куликова.
Как объяснила специалист, детоксикация — это процесс разрушения и обезвреживания токсических веществ различными методами.
— Токсины — это вредные вещества, которые попадают в организм из окружающей среды с пищей, водой, воздухом, через кожу. Токсические вещества также образуются в процессе жизнедеятельности организма, — отметила Куликова.
По ее словам, человек имеет свою мощную систему детокса:
печень;почки;кишечник;легкие;кожа.
— При отсутствии заболеваний этих органов они справляются со своей функцией по очищению организма от вредных веществ, — подчеркнула эндокринолог.
По мнению медика, производители БАДов и напитков для детокса заявляют, что результат приема таких продуктов — глубокое очищение организма. Однако производство этих препаратов регулируется менее строго, чем производство лекарств, и тут можно лишь полагаться на добросовестность производителя, изучая состав на этикетке баночки.
Куликова также заметила, что в связи с широкой распространенностью приема БАДов среди населения участились случаи возникновения токсических гепатитов — поражения печени на фоне приема препаратов.
Среди детокс-процедур, по словам врача, большим спросом пользуются различные очистительные клизмы.
— Они могут вызывать нарушения целостности кишечной стенки, обезвоживание, электролитный дисбаланс, — предупредила специалист.
Эндокринолог рассказала, что существуют клиники, направленные на детокс организма. Как правило, в программу такого лечения входят:
сбалансированное питание;курсы массажа;физиотерапия;SPA-процедуры;занятия физической культурой;обследование.
— После прохождения курса детокса в этих клиниках человек чувствует себя отдохнувшим, полным сил и энергии, некоторые даже худеют. Кажется, что детокс работает. И это неудивительно. Во время нахождения в клинике уровень эмоционального стресса минимальный, ограничены факторы риска в виде вредной пищи, недосыпа, низкой физической активности и так далее. Клиники, как правило, располагаются в экологически чистых местах. По сути, эффект как от санатория, но с улучшенным сервисом и называется модным словом «детокс-терапия», — объяснила Куликова.
Таким образом, чтобы не навредить своему здоровью, если вы собираетесь проводить детокс, обязательно проконсультируйтесь со специалистом по поводу показаний и противопоказаний касательно того или иного вида лечения, заключила врач.