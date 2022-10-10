Что такое детокс-терапия и как она может навредить здоровью

— После прохождения курса детокса в этих клиниках человек чувствует себя отдохнувшим, полным сил и энергии, некоторые даже худеют. Кажется, что детокс работает. И это неудивительно. Во время нахождения в клинике уровень эмоционального стресса минимальный, ограничены факторы риска в виде вредной пищи, недосыпа, низкой физической активности и так далее. Клиники, как правило, располагаются в экологически чистых местах. По сути, эффект как от санатория, но с улучшенным сервисом и называется модным словом «детокс-терапия», — объяснила Куликова.