Реальные отзывы: эффективен ли перкуссионный массажер

Массажер очень удобный для разных задач и частей тела. За счет веса и удобной ручки, можно легко помассировать себе спину или шейный отдел, если есть зажимы. Так как он хорошо разбивает мышцы после тренировки, думаю, это обязательная вещь для активно занимающихся спортом. Но с ним главное не переусердствовать и следовать технике безопасности, так как им можно и навредить, если массировать не в тех местах. Суставы, позвоночник и внутренние органы не следует подвергать активной вибрации. Так же если долго и активно массировать зоны близ головы, она может разболеться. Вообщем, нужно быть аккуратными, и тогда массажёр принесет пользу.