Реальные отзывы: эффективен ли перкуссионный массажер

Для того, чтобы вы могли быть уверены в том, необходимо ли вам то или иное приобретение, "Рамблер" готовит для вас материалы, в которых собраны реальные отзывы покупателей. В этот раз мы решили разобраться, эффективны ли перкуссионные массажеры в борьбе с целлюлитом и болями в мышцах.
Перкуссионный массажер это прибор для массажа, с виду напоминающий своей формой пистолет. Он производит массажное действие благодаря многочисленным и частым ударам, в результате чего достигаются восстанавливающий, обезболивающий и расслабляющий эффекты при регулярном использовании, как заявляют производители. Это происходит в первую очередь благодаря улучшению кровообращения.
Модельный ряд подобных приборов довольно разнообразен. Но если вы приобретаете массажер для самостоятельного пользования в домашних условиях, не стоит выбирать особенно мощные – такие больше годятся для профессиональных врачей и массажистов, к тому же они тяжелее, что не очень подходит для самомассажа. Также обращайте внимание на количество насадок в комплекте в зависимости от ваших целей и задач.
Перед первым использованием массажера обязательно ознакомьтесь с инструкцией! Имеются особенности в работе и противопоказания. Так, если у вас установлены активные медицинские импланты, скорее всего врач строго запретит вам использование подобного прибора из-за мощных магнитов, находящихся в нем.
Нисколько не пожалела о покупке. Занимаюсь массажем, поэтому понимаю что к чему. Классно справляется с разгрузкой мышечной системы и не только. Мягкое воздействие и управление скоростями обеспечивает комфортное использование. Вес массажёра абсолютно идеален для результативного и удобного применения.
Этот вибромассажер практичный и абсолютно простой в эксплуатации. Беспроводной – можно пользоваться где угодно. Особенно хорошо прорабатывает шейный отдел.
Отлично выполняет завяленную задачу, рекомендую всем, у кого болит не только спина, но и мышцы рук и ног, а также шейный отдел.
Массажер помогал расслабить спазмы, однако показалось, что все-таки слабоват для меня.
Массажер очень удобный для разных задач и частей тела. За счет веса и удобной ручки, можно легко помассировать себе спину или шейный отдел, если есть зажимы. Так как он хорошо разбивает мышцы после тренировки, думаю, это обязательная вещь для активно занимающихся спортом. Но с ним главное не переусердствовать и следовать технике безопасности, так как им можно и навредить, если массировать не в тех местах. Суставы, позвоночник и внутренние органы не следует подвергать активной вибрации. Так же если долго и активно массировать зоны близ головы, она может разболеться. Вообщем, нужно быть аккуратными, и тогда массажёр принесет пользу.