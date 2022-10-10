Назван продукт-рекордсмен по содержанию витамина C

Шиповник является лидером по содержанию витамина C среди всех продуктов. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Иоланта Лангауэр.

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Многие думают, что источником витамина C являются в основном цитрусовые. Но в них содержится всего 70% ежедневной суточной нормы этого элемента, отмечает эксперт. Чуть больше его в квашеной капусте. Лидером же по количеству витамина C является шиповник. В нем присутствует 1 111% от суточной дозировки этого элемента, подчеркнула нутрициолог.

Специалист добавила, что сушеный шиповник также богат витамином C, но его нужно правильно заваривать, чтобы получить всю пользу от напитка. Благодаря большому содержанию витамина C шиповник способствует укреплению иммунной системы, говорит Иоланта Лангауэр.

"Если мы чувствуем нагрузку на иммунную систему, простужаемся, начинаем заболевать и в целом себя не очень хорошо чувствуем, то здесь шиповник может прийтись кстати. За счет большого количества витамина C он поможет справляться c угрозами, с которыми сталкивается организм", – продолжает эксперт.

Шиповник также полезен тем, что помогает продлить молодость организма, говорит нутрициолог. Она подчеркнула, что витамин C относится к сильным антиоксидантам – веществам, которые борются со свободными радикалами.

"Чем больше в нашем организме стрессовых факторов, а также внешних факторов, которые ведут к образованию большого количества свободных радикалов, тем быстрее мы стареем, а наш организм изнашивается. Но антиоксиданты как раз-таки противостоят этому процессу. Поэтому мы в прямом смысле этого слова можем продлить себе молодость", – сказала Иоланта Лангауэр в интервью программе "Доктор 24".