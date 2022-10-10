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50 минут назад

Названы главные ошибки при ношении женского нижнего белья

Мослентаиещё 1

О главных ошибках при ношении женского нижнего белья рассказала «Мосленте» дизайнер и телеведущая Карина Гурина. Основной из них она назвала отказ от хлопка в пользу синтетики.

Названы главные ошибки при ношении женского нижнего белья
Фото: МослентаМослента

«Помните, что синтетика не пропускает воздух и создает благоприятный климат для развития бактерий. При выборе такого белья обращайте внимание на подкладку, которая должна быть выполнена из хлопка», — сказала она.

Кроме того, Гурина посоветовала женщинам не носить стринги. По ее словам, эта модель трусов вызывает у женщин различные гинекологические осложнения. А ночью она рекомендует снимать нижнее белье и пользоваться только пижамой.

«Использование белья в формате 24 на 7 вызывает дополнительные воспаления и развитие дрожжевых инфекций. Если вас волнует гигиенический вопрос, просто почаще обновляйте постельный комплект и пижаму», — сказала она.

При этом Гурина считает обязательным ношение белья днем, даже в летнюю жару.

Во избежание негативных последствий для здоровья специалист рекомендует носить белье своего размера, использовать только спортивные модели на тренировках, не применять машинную стирку, ограничить ношение разноцветного яркого и корректирующего белья.

Здоровье,
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