Названы главные ошибки при ношении женского нижнего белья

О главных ошибках при ношении женского нижнего белья рассказала «Мосленте» дизайнер и телеведущая Карина Гурина. Основной из них она назвала отказ от хлопка в пользу синтетики.

Фото: Мослента Мослента

«Помните, что синтетика не пропускает воздух и создает благоприятный климат для развития бактерий. При выборе такого белья обращайте внимание на подкладку, которая должна быть выполнена из хлопка», — сказала она.

Кроме того, Гурина посоветовала женщинам не носить стринги. По ее словам, эта модель трусов вызывает у женщин различные гинекологические осложнения. А ночью она рекомендует снимать нижнее белье и пользоваться только пижамой.

«Использование белья в формате 24 на 7 вызывает дополнительные воспаления и развитие дрожжевых инфекций. Если вас волнует гигиенический вопрос, просто почаще обновляйте постельный комплект и пижаму», — сказала она.

При этом Гурина считает обязательным ношение белья днем, даже в летнюю жару.