Как помочь женщине избежать послеродовой депрессии

— У многих женщин в период беременности есть переживания на тему здоровья будущего ребенка. Бывает так, что муж отсутствует, поскольку женщина может забеременеть от женатого мужчины или того, кто не хочет жениться. Или она может быть в отношениях с тем мужчиной, который в гражданском браке с ней живет. Это все выливается в переживания, — разъяснил он.