Диетолог назвала россиянам полезную для кровообращения ягоду

Российский врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие ягоды улучшат кровообращение, чтобы не мерзли руки и ноги.
По словам специалиста, из-за нарушения кровообращения у людей могут мерзнуть руки и ноги, и в таком случае спастись от холода не помогут теплые носки или перчатки, поскольку сердечно-сосудистые заболевания должен лечить врач.
– Если у вас мерзнут конечности, я рекомендую украсить свой рацион виноградом темных сортов. В нем содержится вещество ресвератрол, которое достаточно быстро и безопасно восполняет необходимые для питания сосудов элементы, – рекомендовала Дюваль.
Она отметила, что 100 граммов ягоды в день будет достаточно для улучшения состояния сосудов. Врач посоветовала употреблять виноград в качестве перекуса, пишет радио Sputnik.