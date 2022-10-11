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6 часов назад

Диетолог Дюваль назвала россиянам полезную для кровообращения ягоду

Vse42.ruиещё 2

Российский врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие ягоды улучшат кровообращение, чтобы не мерзли руки и ноги.

Диетолог назвала россиянам полезную для кровообращения ягоду
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалиста, из-за нарушения кровообращения у людей могут мерзнуть руки и ноги, и в таком случае спастись от холода не помогут теплые носки или перчатки, поскольку сердечно-сосудистые заболевания должен лечить врач.

– Если у вас мерзнут конечности, я рекомендую украсить свой рацион виноградом темных сортов. В нем содержится вещество ресвератрол, которое достаточно быстро и безопасно восполняет необходимые для питания сосудов элементы, – рекомендовала Дюваль.

Она отметила, что 100 граммов ягоды в день будет достаточно для улучшения состояния сосудов. Врач посоветовала употреблять виноград в качестве перекуса, пишет радио Sputnik.

Здоровье,
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