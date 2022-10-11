Нутрициолог перечислил 14 признаков неправильного питания

Многие воспринимают эти симптомы как отдельные заболевания. Но источник проблемы — пищеварительная система.

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Какие сигналы организма говорят о том, что вам пора изменить питание? Рассказывает Светлана Перес, сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf.

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У нарушения пищеварения есть множество симптомов: изжога, отрыжка, вздутие живота, колики, боль в районе пупка, урчание в животе, горечь во рту и многое-многое другое. Причём зачастую мы не обращаем внимание на сами нарушения, живём с ними годами, пытаясь вылечить (иногда даже успешно) внешний результат внутренних дисбалансов, как правило, связанных с желудочно-кишечным трактом и пищеварением.

Как правильно распознать симптомы и понять, когда питание действительно не приносит пользу, а, возможно, даже вредит организму? Рассказываем об основных моментах, на которые стоит обратить внимание.

Тяжесть

Симптоматическая тяжесть в желудке после переедания и обильного застолья говорит о недостатке пищеварительных ферментов. Их не хватает, чтобы расщепить избыточное количество разнообразных продуктов. Но если такое состояние становится системным, важно понять, из-за каких именно типов пищи симптомы ухудшаются.

Синдром раздраженного кишечника

При недостатке ферментов, расщепляющих белок, сначала обострится потребность в белковых продуктах (особенно в мясе), при этом мышечная масса набираться будет крайне медленно или даже начнёт истощаться. Со временем возникнет и состояние, похожее на синдром раздражённого кишечника. Это связано с истощением мышечной функции желудочно-кишечного тракта.

Головная боль и аритмия

Далее может появиться состояние, похожее на сердечную недостаточность (ведь сердце — это тоже мышца). Как правило, острая фаза сопровождается головной болью непонятного происхождения, ощущениями, как при отравлении, нарушением работы почек, аритмией при употреблении белковых продуктов.

В таком случае нужно сократить приём животного белка, но обязательно компенсировать его аминокислотными комплексами или функциональным питанием (гидролизованным белком). А если фаза не острая, стоит сократить употребление мяса и упростить его состав: отдавать предпочтение не кусковому мясу, а тефтелям, котлетам, фаршу, мясным муссам, приготовленным щадящим способом (например, на пару).

Ещё несколько признаков

При недостатке ферментов, расщепляющих жиры, или желчи важно обратить внимание на такие неявные симптомы, как:

жировики на теле, особенно на спине, груди и лице;

жирная кожа лица;

сухие сгибы суставов;

аллергические реакции, особенно когда аллерген не выявлен;

наличие паразитов;

сухие волосы;

быстрое эмоциональное и физическое истощение;

невозможность пропустить приём пищи (острый голод);

частые респираторные заболевания;

эндокринные нарушения.

Ситуация, к сожалению, не поменяется только со сменой питания. И в таком случае недостаточно убрать жиры из рациона. Надо помочь организму усваивать их, под контролем гастроэнтеролога наладить отток желчи, проверить и скорректировать достаточность ферментов.

При недостатке ферментов, расщепляющих углеводы, среди симптомов наблюдаются частые грибковые заболевания, вздутия, чувство расписания при употреблении углеродистых продуктов, кожные воспаления и другие. В этом случае важно понять, на какой именно тип углевода реагирует организм. Чаще всего виновником оказывается лактоза.

Если исключить из рациона углеводы, с усвоением которых не справляется организм, в большинстве случае проблема решится.