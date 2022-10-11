Мясников предупредил об опасности капусты для щитовидки

Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что некоторым людям употребление капусты может нанести вред.

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Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на федеральном ТВ-канале.

Как утверждает врач, это растение противопоказано людям, страдающим от болезней щитовидной железы. Это связано с тем, что в капусте содержатся вещества, снижающие работоспособность органа. Также избегать этого продукта следует пациентам с аутоиммунным тиреоидитом, добавил Мясников.

Тем не менее, по словам эксперта, капуста полезна для профилактики онкологических заболеваний. Также она считается прекрасным антиоксидантом благодаря высокому содержанию витамина С, резюмировал специалист.