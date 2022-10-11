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5 часов назад

Доктор Мясников предупредил об опасности капусты для щитовидной железы

Катерина Саломе

Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что некоторым людям употребление капусты может нанести вред.

Мясников предупредил об опасности капусты для щитовидки
Фото: pixabay.compixabay.com

Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном» на федеральном ТВ-канале.

Как утверждает врач, это растение противопоказано людям, страдающим от болезней щитовидной железы. Это связано с тем, что в капусте содержатся вещества, снижающие работоспособность органа. Также избегать этого продукта следует пациентам с аутоиммунным тиреоидитом, добавил Мясников.

Доктор Мясников рассказал о бесполезных супах

Тем не менее, по словам эксперта, капуста полезна для профилактики онкологических заболеваний. Также она считается прекрасным антиоксидантом благодаря высокому содержанию витамина С, резюмировал специалист.

Ранее мы рассказывали, при употреблении какой ягоды руки и ноги перестают мерзнуть.

Здоровье,Александр Мясников,
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