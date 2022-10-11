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2 часа назад

Персональный тренер перечислила правила похудения для людей после 30 лет

Lenta.ruиещё 1

Чтобы сбросить вес после 30 лет, необходимы отдых и клетчатка, считает персональный тренер Ханна Догерти. Она перечислила простые правила похудения в материале на портале SHEfinds.

Тренер перечислила правила похудения для людей после 30 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Людям старше 30, которые желают похудеть, Догерти посоветовала хорошо высыпаться каждый день и следовать четкому режиму сна и бодрствования.

«Отсутствие качественного сна усиливает тягу к полуфабрикатам и снижает вероятность того, что вы захотите заниматься спортом, как следует не выспавшись», — объяснила тренер.

Догерти обратила внимание на важность клетчатки в рационе худеющего. По ее словам, женщинам необходимо съедать 25 граммов клетчатки ежедневно, поскольку она помогает продлить ощущение сытости и укрепить здоровье. Тренер порекомендовала перекусывать орехами и овсянкой.

Также, по словам Догерти, для снижения веса необходимо пить достаточное количество чистой воды.

«Вода может повысить вашу энергию и помочь уменьшить тягу к еде и ненужные приемы пищи в течение дня», — сказала она. Тем, кто не любит простую воду, она предложила добавлять в нее нарезанные свежие фрукты или лимон.

Здоровье,
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