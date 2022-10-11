Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
3 часа назад

Раскрыты простые способы позаботиться о ментальном здоровье

Lenta.ru

Автор книг о борьбе с депрессией Джейн Харди раскрыла четыре простых способа позаботиться о ментальном здоровье в сложных жизненных ситуациях. Своим мнением эксперт поделилась с The Independent.

Раскрыты простые способы позаботиться о ментальном здоровье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь Харди посоветовала быть внимательнее к близким, которым может потребоваться помощь. Многие негативные психические состояния вызывают у человека чувство неуверенности, вины, ощущение, что он недостоин сочувствия. Писательница считает, что, если кто-то из знакомых явно испытывает психологические проблемы или перестал выходить на связь, необходимо постараться помочь ему.

Также Харди советует сделать заботу о ментальном здоровье каждодневным ритуалом. Необходимо составить список активностей, которые помогают сохранить спокойствие, и выполнять эти действия каждый день: например, прогулки, перерывы в деятельности и беседы с любимым человеком. Харди считает, что эти психологические «якоря» помогут уравновесить настроение и избежать погружения в негативные эмоции.

Специалистка напомнила, что при повышенном уровне тревожности многие люди бессознательно стремятся поднять его еще выше, выискивая новости, которые усугубят их состояние. Она советует так настроить ленты социальных сетей, чтобы информация оттуда несла как можно больше позитивного заряда.

Кроме того, Харди советует не предъявлять к себе слишком высоких требований в условиях стресса и там, где это возможно, выбирать простые решения, не пытаясь усложнять ситуацию лишними размышлениями.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители