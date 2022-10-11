Раскрыты простые способы позаботиться о ментальном здоровье

Автор книг о борьбе с депрессией Джейн Харди раскрыла четыре простых способа позаботиться о ментальном здоровье в сложных жизненных ситуациях. Своим мнением эксперт поделилась с The Independent.

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В первую очередь Харди посоветовала быть внимательнее к близким, которым может потребоваться помощь. Многие негативные психические состояния вызывают у человека чувство неуверенности, вины, ощущение, что он недостоин сочувствия. Писательница считает, что, если кто-то из знакомых явно испытывает психологические проблемы или перестал выходить на связь, необходимо постараться помочь ему.

Также Харди советует сделать заботу о ментальном здоровье каждодневным ритуалом. Необходимо составить список активностей, которые помогают сохранить спокойствие, и выполнять эти действия каждый день: например, прогулки, перерывы в деятельности и беседы с любимым человеком. Харди считает, что эти психологические «якоря» помогут уравновесить настроение и избежать погружения в негативные эмоции.

Специалистка напомнила, что при повышенном уровне тревожности многие люди бессознательно стремятся поднять его еще выше, выискивая новости, которые усугубят их состояние. Она советует так настроить ленты социальных сетей, чтобы информация оттуда несла как можно больше позитивного заряда.