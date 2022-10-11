Найден чудо-белок, защищающий организм от старения

Группа учёных из Института старения имени Лейбница – Института Фрица Липмана (FLI) в Йене представила результаты своей свежей работы. В рамках неё специалисты обнаружили белок, защищающий стволовые клетки крови от старения.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как объяснили исследователи, человеческая кровь постоянно регенерируется из гемопоэтических стволовых клеток. Но с возрастом они теряют ряд своих функций, а их восстановительный потенциал становится куда меньше.

По итогу все эти нарушения приводят к образованию меньшего числа лимфоцитов (клеток иммунной системы) у пожилых людей, из-за чего организму становится сложнее справляться с инфекциями.

И вот, свежее исследование показало, что белок TAZ, контролирующий копирование определённых генов ДНК в информационную РНК, может противодействовать постепенной потере функции стволовых клеток и защищать стволовые клетки крови. Как итог, он способен успешно омолаживать их.