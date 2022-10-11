Психолог предупредила, к чему может привести тревожность

Психолог Анастасия Лысакова предупредила, что постоянная тревожность может привести к проблемам. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Недавний социологический опрос показал, что только 26% россиян сейчас сохраняют спокойствие, примерно 70% сообщили о том, что испытывают тревожность.
"Тревогу мы можем ощущать вне зависимости от мировых каких-то моментов, это может быть и ситуативно, личные проблемы. Поэтому ощущать тревогу – нормально. Но если мы в ней пребываем всегда, то это неизбежно приводит к психосоматике", – прокомментировала Лысакова результаты исследования.
Она объяснила, что в такой ситуации может помочь только специалист. По ее словам, профессиональная помощь клинического психолога или психиатра необходима в следующих случаях:
"В целом нужно сохранять адекватное состояние. Люди – существа не только биологические, но и социальные. Поэтому полностью абстрагироваться от общества, от мира мы не можем. Но концентрироваться на этом и забывать про свою деятельность мы тоже не можем, то есть важно сохранять не только понимание мира, но и себя самого", – резюмировала она.