Психолог предупредила, к чему может привести тревожность

"В целом нужно сохранять адекватное состояние. Люди – существа не только биологические, но и социальные. Поэтому полностью абстрагироваться от общества, от мира мы не можем. Но концентрироваться на этом и забывать про свою деятельность мы тоже не можем, то есть важно сохранять не только понимание мира, но и себя самого", – резюмировала она.