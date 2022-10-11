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1 час назад

Психолог предупредила, к чему может привести постоянная тревожность

Москва24

Психолог Анастасия Лысакова предупредила, что постоянная тревожность может привести к проблемам. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Психолог предупредила, к чему может привести тревожность
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Недавний социологический опрос показал, что только 26% россиян сейчас сохраняют спокойствие, примерно 70% сообщили о том, что испытывают тревожность.

"Тревогу мы можем ощущать вне зависимости от мировых каких-то моментов, это может быть и ситуативно, личные проблемы. Поэтому ощущать тревогу – нормально. Но если мы в ней пребываем всегда, то это неизбежно приводит к психосоматике", – прокомментировала Лысакова результаты исследования.

Она объяснила, что в такой ситуации может помочь только специалист. По ее словам, профессиональная помощь клинического психолога или психиатра необходима в следующих случаях:

  • есть признаки клинической депрессии;
  • больше двух недель физическое и психологическое состояние человека не самое хорошее;
  • есть перебои со сном и режимом питания;
  • возникают панические атаки;
  • существуют проблемы в отношениях с родственниками;
  • ощущается потеря смысла жизни.

"В целом нужно сохранять адекватное состояние. Люди – существа не только биологические, но и социальные. Поэтому полностью абстрагироваться от общества, от мира мы не можем. Но концентрироваться на этом и забывать про свою деятельность мы тоже не можем, то есть важно сохранять не только понимание мира, но и себя самого", – резюмировала она.

Здоровье,
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