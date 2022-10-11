Диетолог объяснила, почему появляется жир на животе

— Генетически у мужчин и женщин разные рецепторы. У мужчин в основном бывает склонность к накоплению висцерального жира, у женщин генетически предусмотрена нижняя часть живота и бедра. Если у женщины, так скажем, тяжелый низ, то это не значит, что это плохо. Опять же надо изучить по тому, есть ли у нее превышение жировой массы или нет. Однако в целом у женщин тяжелый низ, у мужчин — склонность к отложению жира. Если у мужчины или женщины растет живот, то это говорит о повышении риска метаболического синдрома. Как только талия превышает размеры 80 сантиметров, то нужно бить в набат, выяснять причины, — подытожила врач.