Что такое заморозка яйцеклеток и кому она нужна

Что это за процедура, для чего она нужна и главное, какие репродуктивные вопросы снимает, Super разобрался вместе с гинекологом и девушкой, которая уже решилась на это.

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Фразу про «тикающие часики» слышала, наверное, почти каждая современная женщина: общество непрестанно напоминает о том, что, в отличие от мужчин, чьи способности завести детей не имеют срока годности, репродуктивная функция женского организма, увы, ресурс исчерпаемый. На помощь приходят современные технологии. Например, витрификация — заморозка яйцеклеток, процедура, которая еще десять лет назад считалась чем-то на грани фантастики.

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Что такое витрификация и почему к ней прибегают

Заморозку яйцеклеток называют страхованием репродуктивной функции женщины и делают ее как по медицинским показаниям (к таковым относятся всевозможные заболевания репродуктивных органов или планируемые операции в этой сфере), так и просто по желанию, если женщина теоретически думает о том, чтобы завести детей, но не прямо сейчас, а когда-нибудь позже (когда закончит учебу, получит повышение или когда Тимоти Шаламе достигнет совершеннолетия).

Сколько стоит процедура?

Заморозка яйцеклеток — удовольствие не из дешевых. В различных московских клиниках цены на момент публикации текста колеблются от 100 до 400 тысяч рублей. Но сама процедура заморозки еще не все! Ведь полученные яйцеклетки нужно хранить до момента, когда владелица решит ими воспользоваться. Стоимость хранения также варьируется от 5000 до 15 000 в год.

Но существуют и способы сэкономить. Если вы готовы стать донором яйцеклеток (в России, в отличие от многих европейских стран, это легально) и отдать 75% полученных клеток, то процедуру вам сделают бесплатно, останется заплатить только за хранение. Предложение, разумеется, действует не для всех: на роль доноров рассматривают исключительно женщин от 18 до 35 лет без тяжелых заболеваний и генетических отклонений. Наличие здоровых детей также приветствуется.

Как происходит заморозка яйцеклеток?

Перед самой процедурой необходима консультация с врачом-репродуктологом, который проведет обследование органов малого таза и оценит то, что называется овариальным резервом, то есть качество и количество яйцеклеток.

В случае положительного результата пациентка сдает анализы (список их довольно объемен и утвержден законодательно, без них клиника не имеет права брать замороженные ооциты на хранение).

Следующий этап — стимуляция суперовуляции. К ней прибегают не всегда, но в большинстве случаев. Почему не всегда? Стимуляция проводится при помощи гормональных препаратов, что чревато риском гиперстимуляции яичников и образованием кист. Почему все же делают это? Чтобы за одну овуляцию получить как можно больше яйцеклеток, тем самым увеличив шансы на получение качественного материала. Естественным образом (без дополнительной стимуляции) можно получить одну-две яйцеклетки, а если женщина планирует в будущем использовать их для процедуры ЭКО, то это очень мало.

После забора яйцеклеток они подвергаются криозаморозке, маркируются и отправляются в хранилище — ждать, когда владелица решит разморозить их и использовать по назначению.

Как долго можно хранить яйцеклетки?

Процедура эта довольно молодая, так что обычно речь идет о нескольких годах. Однако науке известен факт, когда яйцеклетка, которая провела в заморозке 14 лет, была успешно использована. Ученые вообще утверждают, что хранить биоматериалы можно практически бесконечно.

Что говорят специалисты?

Лилия Александрова, гинеколог-эндокринолог:

«Разумеется, заморозка яйцеклеток дает женщинам репродуктивную свободу, ведь после 35 лет возможность родить абсолютно здорового ребенка уменьшается с каждым годом. Но всем своим пациенткам, которые спрашивают моего совета, я говорю одно и то же: «Это, увы, не панацея». Ведь помимо качества ваших яйцеклеток важно и качество спермы будущего папы. А еще ваше состояние здоровья, когда вы будете вынашивать ребенка… Одним словом, переменных в этом уравнении много».

Также Super поговорил с девушкой, которая делала витрификацию несколько лет назад. Она согласилась рассказать о своем опыте анонимно и дать читательницам несколько советов:

«Мне кажется, я всегда хотела стать мамой. Но только в 35 лет начала волноваться, что все мои подруги уже водят детей в школу (у нас на Кавказе все выходят замуж сразу после института и с детьми не затягивают), а я все размышляю, где найти того самого единственного… отца будущему ребенку. Тогда-то я и начала изучать вопрос о криозаморозке яйцеклеток. К сожалению, мама, с которой я поделилась идеей, меня совсем не поддержала, а, наоборот, стала кричать, чтобы я рожала хоть от первого встречного. И на два года я распрощалась с этой идеей, о чем сейчас очень жалею и хочу сказать всем: если вы решились на заморозку, не теряйте ни дня —

Сама процедура оказалась практически безболезненной. Наркоз я перенесла легко, думала, что сойду с ума от гормонов (как это бывает в ПМС), но нет, все прошло без спецэффектов. Несколько дней после операции слегка тянуло низ живота, но на фоне эйфории от совершенного, которую я испытывала, я не обращала на эту мелочь внимания. Мне казалось, что я обладательница бесценного клада, о котором больше никто не знает. Или что я выиграла джекпот в лотерею. Да, я знаю, что это не дает 100%-ной гарантии беременности, но я чувствую, что я сделала что-то очень важное, поступила правильно.