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36 минут назад

Психолог Лысакова посоветовала обратиться к врачу при признаках депрессии

RT на русском

Психолог Анастасия Лысакова в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала результаты соцопроса, согласно которому уровень тревожности россиян увеличился до 70%.

Психолог рекомендовала обратиться к врачу при признаках депрессии
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Только 26% граждан заявили, что сохраняют спокойствие в настоящее время. В 70% случаев опрошенные признались, что испытывают тревогу.

Ощущать тревогу — нормально, но, если человек в ней пребывает постоянно, это может привести к психосоматике, предупредила психолог.

В ряде случаев следует обратиться к специалисту. По словам Лысаковой, сделать это стоит тогда, когда есть признаки клинической депрессии или когда больше двух недель физическое и психологическое состояние человека ухудшается, есть проблемы со сном и аппетитом.

Панические атаки, проблемы в отношениях с близкими — также тревожные симптомы, которые нельзя игнорировать, заключила Лысакова.

Здоровье,
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