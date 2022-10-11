Нутрициолог рассказала, какие грибы вредят печени

Грибы работают как фильтр и могут накапливать вредные вещества из загрязненной почвы. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько.

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"Если вы насобирали грибы около трасс, производств либо около полей, которые обрабатываются ненужными химическими веществами, то такие грибы будут вредить печени", – отметила она.

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В то же время грибы, которые выращивались в хороших условиях или растут далеко от загрязненных мест, принесут только пользу, объясняет нутрициолог. Более того, за счет витаминов группы B они будут помогать печени выводить токсичные и вредные вещества из организма.

У каждого гриба есть свои ценные и полезные свойства, продолжает эксперт.

"Каждый гриб ценен по-своему. Например, шампиньоны богаты селеном и кальцием, белые грибы богаты витамином B5, вешенки – никотиновой кислотой, которая тоже выполняет огромное количество полезных функций в организме", – отметилаТамара Сиьнко, нутрициолог, специалист по функциональному питанию.

Лисички выделяются мощным антипаразитарным свойством.

"Они содержат вещество хитинманнозу, которое искореняет всех паразитов в организме даже на стадии личинок. Лисички официально входят в медицинские антипаразитарные протоколы, которыми успешно пользуются во всем мире", – подчеркнула эксперт в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, грибы содержат большое количества белка. Тем не менее они не являются альтернативой мясу, говорит нутрициолог. Дело в том, что присутствующий в этом продукте белок плохо усваивается человеческим организмом.

Также специалист не рекомендует есть грибы во время болезни или приема антибиотиков.

"В грибах содержится большое количество клетчатки, которое требует у организма ресурсов для переваривания. Во время болезни, во время приема антибиотиков у организма крайне мало дополнительных ресурсов. Поэтому я не советую есть грибы во время болезни и во время приема антибиотиков", – объяснила Тамара Сиьнко.

По словам эксперта, этот продукт можно добавлять в рацион 2–3 раза в неделю. Также она советует не зацикливаться на определенном виде грибов.