5 опасных последствий ожирения

Пять опасных последствий ожирения перечислила врач-эндокринолог эндокринологического отделения РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Елена Демина. По ее словам, лишнему весу обычно способствует как наследственная предрасположенность, так и внешние факторы — дефицит физической активности, несбалансированный рацион, «заедание» стресса, сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: Мослента Мослента

Лишний вес влияет на работу печени, желчного пузыря и опорно-двигательного сустава. У пациентов с ожирением повышается риск развития ряда заболеваний: жирового гепатоза, холецистита, сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца и других. Избыточная масса тела также угнетает репродуктивную функцию организма.