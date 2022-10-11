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49 минут назад

5 опасных последствий ожирения

Пять опасных последствий ожирения перечислила врач-эндокринолог эндокринологического отделения РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Елена Демина. По ее словам, лишнему весу обычно способствует как наследственная предрасположенность, так и внешние факторы — дефицит физической активности, несбалансированный рацион, «заедание» стресса, сообщает пресс-служба учреждения.

5 опасных последствий ожирения
Фото: МослентаМослента

Лишний вес влияет на работу печени, желчного пузыря и опорно-двигательного сустава. У пациентов с ожирением повышается риск развития ряда заболеваний: жирового гепатоза, холецистита, сахарного диабета второго типа, ишемической болезни сердца и других. Избыточная масса тела также угнетает репродуктивную функцию организма.

Кроме того, люди с лишним весом подвержены частым простудам из-за ухудшений функций дыхательной системы. По этой же причине у них может развиться апноэ сна, приводящее к летальному исходу.

Здоровье,Елена Демина,Минздрав РФ,
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