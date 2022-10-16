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1 час назад

Йога для силы и стабильности кора: видео

Стелла Шмель

У большинства людей, ведущих сидячий и малоподвижный образ жизни, слабые мышцы кора. Это часто приводит в появлению сутулости и болей в спине.

С помощью этого комплекса асан вам удастся укрепить мышцы кора. А в дополнение вы получите подтянутый живот, сильную спину и дополнительную защиту внутренних органов благодаря тренировке мышечного корсета.

Подробнее об этой практике смотрите в видео.

Идеальный пресс за 6 минут в день

Если вы хотите сжигать больше калорий во время занятий спортом, вам подойдет эта высокоинтенсивная тренировка.

Здоровье,Видео,
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