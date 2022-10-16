У большинства людей, ведущих сидячий и малоподвижный образ жизни, слабые мышцы кора. Это часто приводит в появлению сутулости и болей в спине.

С помощью этого комплекса асан вам удастся укрепить мышцы кора. А в дополнение вы получите подтянутый живот, сильную спину и дополнительную защиту внутренних органов благодаря тренировке мышечного корсета.

Подробнее об этой практике смотрите в видео.